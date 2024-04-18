Деликатесы из ЯНАО появятся на рынке Беларуси

Ямальские деликатесы представят на выставках продуктов питания в Беларуси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские ООО «Северянка» и ООО ПФ «Ныда —Ресурс» будут поставлять в Беларусь деликатесы из рыбы, оленины и дикоросов. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«В бизнес-миссии приняли участие ООО „Северянка“ и ООО ПФ „Ныда —Ресурс“. Предприятия занимаются переработкой и производством продукции из ямальского сырья: рыбы, оленины, дикоросов. <…> Принять участие в выставках продуктов питания в Беларуси и продолжить работу над реализацией достигнутых договоренностей по поставкам ямальской продукции на белорусский рынок», — написано в telegram-канале ведомства.

Решение было принято в процессе делового визита в Беларусь. Оно позволит расширить торгово-экономическое взаимодействие с предприятиями Республики.

Ямал представил на выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске (Белоруссия) свою региональную продукцию. На мероприятии чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили партнеры из Беларуси, Казахстана, других стран СНГ, а также с Ближнего Востока.