18 апреля 2024

Деликатесы из ЯНАО появятся на рынке Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Козлодрание. Борьба. Бишкек, мясо, киргизия, бишкек
Ямальские деликатесы представят на выставках продуктов питания в Беларуси Фото:

Ямальские ООО «Северянка» и ООО ПФ «Ныда —Ресурс» будут поставлять в Беларусь деликатесы из рыбы, оленины и дикоросов. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«В бизнес-миссии приняли участие ООО „Северянка“ и ООО ПФ „Ныда —Ресурс“. Предприятия занимаются переработкой и производством продукции из ямальского сырья: рыбы, оленины, дикоросов. <…> Принять участие в выставках продуктов питания в Беларуси и продолжить работу над реализацией достигнутых договоренностей по поставкам ямальской продукции на белорусский рынок», — написано в telegram-канале ведомства.

Решение было принято в процессе делового визита в Беларусь. Оно позволит расширить торгово-экономическое взаимодействие с предприятиями Республики.

Ямал представил на выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске (Белоруссия) свою региональную продукцию. На мероприятии чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили партнеры из Беларуси, Казахстана, других стран СНГ, а также с Ближнего Востока.

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Ямальские ООО «Северянка» и ООО ПФ «Ныда —Ресурс» будут поставлять в Беларусь деликатесы из рыбы, оленины и дикоросов. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «В бизнес-миссии приняли участие ООО „Северянка“ и ООО ПФ „Ныда —Ресурс“. Предприятия занимаются переработкой и производством продукции из ямальского сырья: рыбы, оленины, дикоросов. <…> Принять участие в выставках продуктов питания в Беларуси и продолжить работу над реализацией достигнутых договоренностей по поставкам ямальской продукции на белорусский рынок», — написано в telegram-канале ведомства. Решение было принято в процессе делового визита в Беларусь. Оно позволит расширить торгово-экономическое взаимодействие с предприятиями Республики. Ямал представил на выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске (Белоруссия) свою региональную продукцию. На мероприятии чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили партнеры из Беларуси, Казахстана, других стран СНГ, а также с Ближнего Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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