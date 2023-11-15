15 ноября 2023
14 ноября 2023

Деликатесы из ЯНАО оценили представители из Беларуси и Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Surf Coffee. Екатеринбург, чай
Партнеры из Беларуси оценили ямальский чай из северных дикоросов Фото:

Ямал представил на выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске (Белоруссия) свою региональную продукцию. На мероприятии чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили партнеры из Беларуси, Казахстана, других стран СНГ, а также с Ближнего Востока. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников.

«Артель „Орион“ представила на „ПРОДЭКСПО-2023“ премиальные рыбные деликатесы „Вкус Арктики“, для производств которых используется только отборное сырье. В ассортименте около 20 наименований консервов в масле и томате: от чира и корюшки до икры ряпушки, а еще представлена редкая гостья на прилавках белорусов — северная навага. Наша продукция вызвала большой интерес. К примеру, чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили не только партнеры из Беларуси, но и Казахстана, других стран СНГ и даже Ближнего Востока», — написал Ситников в telegram-канале.

По словам представителя заксобрания, ямальцы участвуют в крупнейшей международной продовольственной выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске. Товар под региональным брендом «Сделано на Ямале» представляют рыболовецкая артель «Орион», ООО «Салехардский комбинат», «Ныда-Ресурс», а также предприятие «Первая Ямальская Чайная Мануфактура». Он также отметил, что вся продукция, привезенная с региона, разлетелась, «как горячие пирожки».

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Ямал представил на выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске (Белоруссия) свою региональную продукцию. На мероприятии чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили партнеры из Беларуси, Казахстана, других стран СНГ, а также с Ближнего Востока. Об этом сообщил заместитель председателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников. «Артель „Орион“ представила на „ПРОДЭКСПО-2023“ премиальные рыбные деликатесы „Вкус Арктики“, для производств которых используется только отборное сырье. В ассортименте около 20 наименований консервов в масле и томате: от чира и корюшки до икры ряпушки, а еще представлена редкая гостья на прилавках белорусов — северная навага. Наша продукция вызвала большой интерес. К примеру, чай из северных дикоросов и ягод высоко оценили не только партнеры из Беларуси, но и Казахстана, других стран СНГ и даже Ближнего Востока», — написал Ситников в telegram-канале. По словам представителя заксобрания, ямальцы участвуют в крупнейшей международной продовольственной выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2023» в Минске. Товар под региональным брендом «Сделано на Ямале» представляют рыболовецкая артель «Орион», ООО «Салехардский комбинат», «Ныда-Ресурс», а также предприятие «Первая Ямальская Чайная Мануфактура». Он также отметил, что вся продукция, привезенная с региона, разлетелась, «как горячие пирожки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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