Тюменские села в Казанском районе избежали критического затопления вопреки прогнозам властей

Вода постепенно начала уходить из затопленных районов
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Тюменские села в Казанском районе избежали критического затопления. Там уровень воды в реке Ишим начал стремительно падать. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
«По Казанскому району прогноз не оправдался», — коротко сообщил Михнович. Сейчас все силы переброшены на Ишимский район, где ждут приход «большой воды».
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на границе с Казахстаном прошел пик паводка. Данные гидропоста показывают снижение уровня воды на этом отрезке.
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