Тюменские села в Казанском районе избежали критического затопления вопреки прогнозам властей

Из тюменских сел постепенно убывает вода
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Огнёво, паводок. Огнёво
Вода постепенно начала уходить из затопленных районов Фото:
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Тюменские села в Казанском районе избежали критического затопления. Там уровень воды в реке Ишим начал стремительно падать. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

«По Казанскому району прогноз не оправдался», — коротко сообщил Михнович. Сейчас все силы переброшены на Ишимский район, где ждут приход «большой воды».

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на границе с Казахстаном прошел пик паводка. Данные гидропоста показывают снижение уровня воды на этом отрезке.

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Тюменские села в Казанском районе избежали критического затопления. Там уровень воды в реке Ишим начал стремительно падать. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «По Казанскому району прогноз не оправдался», — коротко сообщил Михнович. Сейчас все силы переброшены на Ишимский район, где ждут приход «большой воды». Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на границе с Казахстаном прошел пик паводка. Данные гидропоста показывают снижение уровня воды на этом отрезке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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