Захарова обратилась с угрозой к Южной Корее

Захарова предупредила Южную Корею о последствиях из-за «отмены» культуры РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова предупредила об ответных мерах Южную Корею Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения по поводу возможной «отмены» русской культуры в Южной Корее. По ее словам, РФ рассмотрит вопрос о введении ощутимых ответных мер, если такая тенденция продолжится.

«В случае, если настрой на „отмену“ русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты, мы будем вынуждены подумать над ощутимыми ответными мерами», сообщила Захарова в связи с отменой гастролей артистов балета Большого театра в Южной Корее. Заявление опубликовано на официальном сайте.

Ранее украинский МИД отметил, что отмена произошла по инициативе ведомства Украины. Однако МИД Южной Кореи отказался комментировать отмену гастролей артистов российского балета, заявив, что решение об отмене принято «на частном уровне».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения по поводу возможной «отмены» русской культуры в Южной Корее. По ее словам, РФ рассмотрит вопрос о введении ощутимых ответных мер, если такая тенденция продолжится. «В случае, если настрой на „отмену“ русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты, мы будем вынуждены подумать над ощутимыми ответными мерами», сообщила Захарова в связи с отменой гастролей артистов балета Большого театра в Южной Корее. Заявление опубликовано на официальном сайте. Ранее украинский МИД отметил, что отмена произошла по инициативе ведомства Украины. Однако МИД Южной Кореи отказался комментировать отмену гастролей артистов российского балета, заявив, что решение об отмене принято «на частном уровне».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...