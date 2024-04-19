Захарова обратилась с угрозой к Южной Корее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения по поводу возможной «отмены» русской культуры в Южной Корее. По ее словам, РФ рассмотрит вопрос о введении ощутимых ответных мер, если такая тенденция продолжится.
«В случае, если настрой на „отмену“ русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты, мы будем вынуждены подумать над ощутимыми ответными мерами», сообщила Захарова в связи с отменой гастролей артистов балета Большого театра в Южной Корее. Заявление опубликовано
Ранее украинский МИД отметил, что отмена произошла по инициативе ведомства Украины. Однако МИД Южной Кореи отказался комментировать отмену гастролей артистов российского балета, заявив, что решение об отмене принято «на частном уровне».
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