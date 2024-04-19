Байден придумал способ, как избавиться от российской нефти

Байден: США произвели обогащенный уран, чтобы избавиться от нефти из РФ

Байден заявил о производстве урана Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден объявил о производстве первой партии обогащенного урана весом в 90 килограммов на территории страны, с планами увеличения объема до тонны к концу текущего года. Он уточнил, что этого хватит для сокращения зависимости от импорта нефти из России.

«Завод в южной части Огайо уже выпустил первые 200 фунтов мощного обогащенного урана, что эквивалентно примерно 90 килограммам. Это первый такой продукт, изготовленный в США, и мы нацелены на производство почти тонны к завершению года», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома. Президент также выразил мнение, что данное производство позволит Соединенным Штатам сократить зависимость от импортируемой нефти.

Он отметил, что производства обогащенного урана хватит для обеспечения электроэнергией ста тысяч американских домохозяйств. В США на поставки топлива из России приходится около 20%.