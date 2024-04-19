Бизнесмены в ЯНАО скупают интернет-магазины

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой интернет-магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе портала «Авито».
«У жителей ЯНАО вырос интерес к покупке интернет-магазинов. В первом квартале 2024 года спрос увеличился на 67%», — сообщили аналитики сервиса журналисту URA.RU. На втором месте оказался бизнес в сфере развлечений с ростом спроса в 47%, а на третьем месте на Ямале расположились пункты выдачи заказов — плюс 22%.
По сравнению с прошлым кварталом количество объявлений о продаже готового бизнеса в ЯНАО выросло на 69% и составило почти 1800. С точки зрения стоимости, наиболее популярные интернет-магазины выросли в цене на 25%. Больше всего повышение коснулось кафе и общепитов. Стоимость бизнеса в этой сфере подскочила на 40%.
В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. В стоимость входит помещение, оборудование, клиентская база и большой остаток товара. Причиной продажи стал переезд владельца.
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В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой интернет-магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе портала «Авито». «У жителей ЯНАО вырос интерес к покупке интернет-магазинов. В первом квартале 2024 года спрос увеличился на 67%», — сообщили аналитики сервиса журналисту URA.RU. На втором месте оказался бизнес в сфере развлечений с ростом спроса в 47%, а на третьем месте на Ямале расположились пункты выдачи заказов — плюс 22%. По сравнению с прошлым кварталом количество объявлений о продаже готового бизнеса в ЯНАО выросло на 69% и составило почти 1800. С точки зрения стоимости, наиболее популярные интернет-магазины выросли в цене на 25%. Больше всего повышение коснулось кафе и общепитов. Стоимость бизнеса в этой сфере подскочила на 40%. В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. В стоимость входит помещение, оборудование, клиентская база и большой остаток товара. Причиной продажи стал переезд владельца.