Из Перми станет больше рейсов в Калининград

23 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Из Перми в Калининград лететь 3 часа 45 минут Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Авиакомпания Nordwind запустит рейсы из Перми в Калининград. Первый вылет запланирован на 2 мая, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». «Пермь — Калининград. Авиакомпания Nordwind. Время отправления 2 мая в 6:25. Тип воздушного судна В-737. Время в пути: 3 часа 45 минут», — сказано в расписании аэропорта. Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Полетная программа продлится до 30 сентября 2024 года. По данным сервиса Tourvisor, это будут чартерные рейсы, которые организовал для своих туристов оператор Pegas. Но на сайте авиакомпании также продаются билеты без оформления путевки. Это уже второй перевозчик, который осуществляет полеты из Перми в Калининград. Первой была авиакомпания «Икар», осуществляющая рейсы, дотируемые из бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Nordwind запустит рейсы из Перми в Калининград. Первый вылет запланирован на 2 мая, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». «Пермь — Калининград. Авиакомпания Nordwind. Время отправления 2 мая в 6:25. Тип воздушного судна В-737. Время в пути: 3 часа 45 минут», — сказано в расписании аэропорта. Уточняется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Полетная программа продлится до 30 сентября 2024 года. По данным сервиса Tourvisor, это будут чартерные рейсы, которые организовал для своих туристов оператор Pegas. Но на сайте авиакомпании также продаются билеты без оформления путевки. Это уже второй перевозчик, который осуществляет полеты из Перми в Калининград. Первой была авиакомпания «Икар», осуществляющая рейсы, дотируемые из бюджета.