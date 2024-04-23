23 апреля 2024

Как чистят Тобол от ила в Кургане. Фото, видео

Русло Тобола в Кургане чистят с помощью земснаряда
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка Тобола. Омский мост. Курган, омский мост, чистка Тобола
Русло Тобола чистят от ила, чтобы устранить заторы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане одной из проблем во время паводка становится заиливание русла Тобола, что ведет к заторам и выходу воды из поймы. Возле Омского моста из-за смыва песка и грунта образовались иловые островки. О том, как и чем чистят водоем от иловых загрязнений — в материале корреспондента URA.RU.

Подготовительные работы

Сначала идет обустройство производственной площадки и технологических проездов для спецтехники с одной из сторон поймы реки. Далее идет удаление древесной и кустарниковой растительности, расчистка экскаватором русла с последующим вывозом и укладкой грунта на площадку постоянного складирования. Устанавливаются магистральные и плавучие пульпопроводы, предназначенные для перемещения жидких и вязких материалов.

Расчистка русла от загрязнения

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Где в Кургане будут делать расчистку русла Тобола. Карта

Очистка водоема от образовавшихся от наносов островов производится гидромеханизированными способами. С откачиванием воды и использованием экскаваторов, а также без откачки воды и помощью плавучей спецтехники. Второй вариант расчистки позволяет полностью сохранить рельеф берегов. Для этого используется земснаряд — сооружение, которое размывает дно и удаляет донные отложения. По специальной трубе вода с загрязнениями перекачивается в специально созданный бассейн, где происходит отстаивание и осветление. После этого очищенная вода обратно пускается в старицу. Для защиты участка реки в процессе расчистки от повторного заиления и недопущения повышения мутности в процессе работ, предусматривается устройство плавающих иловых защитных экранов с захватками.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти после паводкового сезона сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. Для этого регион будет планирует попросить деньги у федеральных ведомств. Изначально участок русла Тобола в Кургане должны были очистить еще до конца 2023 года, но работы затянулись.

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Расчистку русла Тобола делают с помощью земснаряда и насосов
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
С помощью него размывается дно и удалятся донные отложения
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Воду с загрязнениями перекачивают через пластиковый трубопровод
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Откаченную воду с илом отстаивают в специальных бассейнах
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
После очищенную воду пускают в старицу реки Тобол
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
В районе Омского моста работы по очистке русла Тобола еще не завершены
Фото:
Чистка Тобола. Омский мост. Курган
Также уже запланирована расчистка Тобола на новом участке — от плотины до пляжа «Бабьи пески»
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В Кургане одной из проблем во время паводка становится заиливание русла Тобола, что ведет к заторам и выходу воды из поймы. Возле Омского моста из-за смыва песка и грунта образовались иловые островки. О том, как и чем чистят водоем от иловых загрязнений — в материале корреспондента URA.RU. Подготовительные работы Сначала идет обустройство производственной площадки и технологических проездов для спецтехники с одной из сторон поймы реки. Далее идет удаление древесной и кустарниковой растительности, расчистка экскаватором русла с последующим вывозом и укладкой грунта на площадку постоянного складирования. Устанавливаются магистральные и плавучие пульпопроводы, предназначенные для перемещения жидких и вязких материалов. Расчистка русла от загрязнения Очистка водоема от образовавшихся от наносов островов производится гидромеханизированными способами. С откачиванием воды и использованием экскаваторов, а также без откачки воды и помощью плавучей спецтехники. Второй вариант расчистки позволяет полностью сохранить рельеф берегов. Для этого используется земснаряд — сооружение, которое размывает дно и удаляет донные отложения. По специальной трубе вода с загрязнениями перекачивается в специально созданный бассейн, где происходит отстаивание и осветление. После этого очищенная вода обратно пускается в старицу. Для защиты участка реки в процессе расчистки от повторного заиления и недопущения повышения мутности в процессе работ, предусматривается устройство плавающих иловых защитных экранов с захватками. Ранее URA.RU писало, что курганские власти после паводкового сезона сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. Для этого регион будет планирует попросить деньги у федеральных ведомств. Изначально участок русла Тобола в Кургане должны были очистить еще до конца 2023 года, но работы затянулись.
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