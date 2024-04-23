В Кургане одной из проблем во время паводка становится заиливание русла Тобола, что ведет к заторам и выходу воды из поймы. Возле Омского моста из-за смыва песка и грунта образовались иловые островки. О том, как и чем чистят водоем от иловых загрязнений — в материале корреспондента URA.RU.
Подготовительные работы
Сначала идет обустройство производственной площадки и технологических проездов для спецтехники с одной из сторон поймы реки. Далее идет удаление древесной и кустарниковой растительности, расчистка экскаватором русла с последующим вывозом и укладкой грунта на площадку постоянного складирования. Устанавливаются магистральные и плавучие пульпопроводы, предназначенные для перемещения жидких и вязких материалов.
Очистка водоема от образовавшихся от наносов островов производится гидромеханизированными способами. С откачиванием воды и использованием экскаваторов, а также без откачки воды и помощью плавучей спецтехники. Второй вариант расчистки позволяет полностью сохранить рельеф берегов. Для этого используется земснаряд — сооружение, которое размывает дно и удаляет донные отложения. По специальной трубе вода с загрязнениями перекачивается в специально созданный бассейн, где происходит отстаивание и осветление. После этого очищенная вода обратно пускается в старицу. Для защиты участка реки в процессе расчистки от повторного заиления и недопущения повышения мутности в процессе работ, предусматривается устройство плавающих иловых защитных экранов с захватками.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти после паводкового сезона сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. Для этого регион будет планирует попросить деньги у федеральных ведомств. Изначально участок русла Тобола в Кургане должны были очистить еще до конца 2023 года, но работы затянулись.
Расчистку русла Тобола делают с помощью земснаряда и насосов
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане одной из проблем во время паводка становится заиливание русла Тобола, что ведет к заторам и выходу воды из поймы. Возле Омского моста из-за смыва песка и грунта образовались иловые островки. О том, как и чем чистят водоем от иловых загрязнений — в материале корреспондента URA.RU. Подготовительные работы Сначала идет обустройство производственной площадки и технологических проездов для спецтехники с одной из сторон поймы реки. Далее идет удаление древесной и кустарниковой растительности, расчистка экскаватором русла с последующим вывозом и укладкой грунта на площадку постоянного складирования. Устанавливаются магистральные и плавучие пульпопроводы, предназначенные для перемещения жидких и вязких материалов. Расчистка русла от загрязнения Очистка водоема от образовавшихся от наносов островов производится гидромеханизированными способами. С откачиванием воды и использованием экскаваторов, а также без откачки воды и помощью плавучей спецтехники. Второй вариант расчистки позволяет полностью сохранить рельеф берегов. Для этого используется земснаряд — сооружение, которое размывает дно и удаляет донные отложения. По специальной трубе вода с загрязнениями перекачивается в специально созданный бассейн, где происходит отстаивание и осветление. После этого очищенная вода обратно пускается в старицу. Для защиты участка реки в процессе расчистки от повторного заиления и недопущения повышения мутности в процессе работ, предусматривается устройство плавающих иловых защитных экранов с захватками. Ранее URA.RU писало, что курганские власти после паводкового сезона сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. Для этого регион будет планирует попросить деньги у федеральных ведомств. Изначально участок русла Тобола в Кургане должны были очистить еще до конца 2023 года, но работы затянулись.