За сутки в Тюменской области зарегистрировали десять природных пожаров

24 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В Тюменской области растет количество природных пожаров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU За прошедшие сутки на территории Тюменской области зарегистрировано десять новых природных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «74 природных пожара зафиксированы в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 279 га. В 2023 году на 24 апреля было зарегистрировано 277 пожаров на площади более 12 714 га. За сутки 23 апреля зарегистрировано десять природных пожаров на площади 93,4 га, девять из них ликвидированы», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что чаще всего природные пожары возникают на территории Тюмени, Тюменского и Ярковского районов. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям Тюменской области запрещено посещать леса и разжигать костры. Изначально он должен был действовать до 24 апреля, однако затем был продлен до 15 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки на территории Тюменской области зарегистрировано десять новых природных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «74 природных пожара зафиксированы в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 279 га. В 2023 году на 24 апреля было зарегистрировано 277 пожаров на площади более 12 714 га. За сутки 23 апреля зарегистрировано десять природных пожаров на площади 93,4 га, девять из них ликвидированы», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что чаще всего природные пожары возникают на территории Тюмени, Тюменского и Ярковского районов. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям Тюменской области запрещено посещать леса и разжигать костры. Изначально он должен был действовать до 24 апреля, однако затем был продлен до 15 мая.