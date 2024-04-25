Губернатор Артюхов анонсировал название 2025 года в округе

Губернатор Артюхов: 2025 год в ЯНАО станет Годом героев

26 апреля 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

В декабре будет готов окончательный план мероприятий года Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что 2025 год на Ямале будет Годом героев. Об этом он рассказал в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко. «Уже решил. Ни с кем еще не обсуждал. Всегда доверяю окружению, помощникам. С ними проговариваю, и они меня могут в чем-то переубедить. Но вообще, есть идея объявить Год героев. Почему? Юбилей у наших городов. То, о чем рассказывал: герои-первооткрыватели. Новый Уренгой, Ноябрьск. По 50 лет городам. Год героев Великой Отечественной войны, которые всегда достойны внимания», — рассказал Артюхов в интервью. По словам губернатора ЯНАО, он уже продумал логику тематических мероприятий следующего года. Он отметил, что обычно такое решения окончательно озвучивают в ноябре или декабре. Также Артюхов уже определил, что будет в 2026, 2027, 2028 годах. На Ямале в январе 2024 года дали старт Году семьи и Года детства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что 2025 год на Ямале будет Годом героев. Об этом он рассказал в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко. «Уже решил. Ни с кем еще не обсуждал. Всегда доверяю окружению, помощникам. С ними проговариваю, и они меня могут в чем-то переубедить. Но вообще, есть идея объявить Год героев. Почему? Юбилей у наших городов. То, о чем рассказывал: герои-первооткрыватели. Новый Уренгой, Ноябрьск. По 50 лет городам. Год героев Великой Отечественной войны, которые всегда достойны внимания», — рассказал Артюхов в интервью. По словам губернатора ЯНАО, он уже продумал логику тематических мероприятий следующего года. Он отметил, что обычно такое решения окончательно озвучивают в ноябре или декабре. Также Артюхов уже определил, что будет в 2026, 2027, 2028 годах. На Ямале в январе 2024 года дали старт Году семьи и Года детства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований.