На заводе семьи курганского сенатора будут производить роботов

На заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова, планируют наладить производство роботов. Об этом политик заявил на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», передает корреспондент URA.RU.
«С начала года на предприятии „Курганприбор“ рассматривается мощный проект, который предусматривает производство роботов», — рассказал Муратов. Также он отметил, что они будут производиться не только из китайских комплектующих.
В ходе выступления он добавил, что в России на 10 тысяч сотрудников сейчас работает всего лишь восемь роботов. По его словам, это крайне мало. В пример он привел страны, где эти показатели во много раз выше. В Корее — 1012 роботов на 10 тысяч рабочих мест, в Сингапуре — 739, в Германии — 397.
Ранее сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов, а не в мигрантов. Политик считает, что бороться с дефицитом кадров нужно роботизацией производств, а не привлечением иностранцев.
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На заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова, планируют наладить производство роботов. Об этом политик заявил на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», передает корреспондент URA.RU. «С начала года на предприятии „Курганприбор“ рассматривается мощный проект, который предусматривает производство роботов», — рассказал Муратов. Также он отметил, что они будут производиться не только из китайских комплектующих. В ходе выступления он добавил, что в России на 10 тысяч сотрудников сейчас работает всего лишь восемь роботов. По его словам, это крайне мало. В пример он привел страны, где эти показатели во много раз выше. В Корее — 1012 роботов на 10 тысяч рабочих мест, в Сингапуре — 739, в Германии — 397. Ранее сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов, а не в мигрантов. Политик считает, что бороться с дефицитом кадров нужно роботизацией производств, а не привлечением иностранцев.