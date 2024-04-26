На заводе семьи курганского сенатора будут производить роботов

27 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

На «Курганприборе» планируют запускать производство роботов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова, планируют наладить производство роботов. Об этом политик заявил на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», передает корреспондент URA.RU. «С начала года на предприятии „Курганприбор“ рассматривается мощный проект, который предусматривает производство роботов», — рассказал Муратов. Также он отметил, что они будут производиться не только из китайских комплектующих. В ходе выступления он добавил, что в России на 10 тысяч сотрудников сейчас работает всего лишь восемь роботов. По его словам, это крайне мало. В пример он привел страны, где эти показатели во много раз выше. В Корее — 1012 роботов на 10 тысяч рабочих мест, в Сингапуре — 739, в Германии — 397. Ранее сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов, а не в мигрантов. Политик считает, что бороться с дефицитом кадров нужно роботизацией производств, а не привлечением иностранцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора РФ Сергея Муратова, планируют наладить производство роботов. Об этом политик заявил на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», передает корреспондент URA.RU. «С начала года на предприятии „Курганприбор“ рассматривается мощный проект, который предусматривает производство роботов», — рассказал Муратов. Также он отметил, что они будут производиться не только из китайских комплектующих. В ходе выступления он добавил, что в России на 10 тысяч сотрудников сейчас работает всего лишь восемь роботов. По его словам, это крайне мало. В пример он привел страны, где эти показатели во много раз выше. В Корее — 1012 роботов на 10 тысяч рабочих мест, в Сингапуре — 739, в Германии — 397. Ранее сенатор Муратов предложил заводам вкладывать деньги в роботов, а не в мигрантов. Политик считает, что бороться с дефицитом кадров нужно роботизацией производств, а не привлечением иностранцев.