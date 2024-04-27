Бизнесмен из села, где родился губернатор Шумков, получил почетное звание

Бизнесмен Им-Али Багашев, владеющий сельскохозяйственным предприятием «Агросервис» из Курганской области, получил звание почетного предпринимателя. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков.
«Список граждан, представленных к награждению званием Курганской области „Почетный предприниматель Курганской области“. Генеральный директор ООО „Агросервис“ Им-Али Газалиевич Багашев и директор ООО „Дельта Технология“ Михаил Александрович Авдюшев», — говорится в постановлении. Также почетного звания были удостоены три индивидуальных предпринимателя — Марина Владимировна Бетева, Вячеслав Иванович Николаенко и Андрей Петрович Олецкий.
Награды предприниматели получили за создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и обеспечение высокого качества производимых товаров, а также выполняемых работ и услуг в регионе. Соответствующее постановление подписано губернатором 25 апреля.
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Бизнесмен Им-Али Багашев, владеющий сельскохозяйственным предприятием «Агросервис» из Курганской области, получил звание почетного предпринимателя. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков. «Список граждан, представленных к награждению званием Курганской области „Почетный предприниматель Курганской области“. Генеральный директор ООО „Агросервис“ Им-Али Газалиевич Багашев и директор ООО „Дельта Технология“ Михаил Александрович Авдюшев», — говорится в постановлении. Также почетного звания были удостоены три индивидуальных предпринимателя — Марина Владимировна Бетева, Вячеслав Иванович Николаенко и Андрей Петрович Олецкий. Награды предприниматели получили за создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и обеспечение высокого качества производимых товаров, а также выполняемых работ и услуг в регионе. Соответствующее постановление подписано губернатором 25 апреля.