Бизнесмен из села, где родился губернатор Шумков, получил почетное звание

Владелец курганской фирмы «Агросервис» Багашев стал почетным предпринимателем

Курганских бизнесменов наградили почетным званием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен Им-Али Багашев, владеющий сельскохозяйственным предприятием «Агросервис» из Курганской области, получил звание почетного предпринимателя. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков.

«Список граждан, представленных к награждению званием Курганской области „Почетный предприниматель Курганской области“. Генеральный директор ООО „Агросервис“ Им-Али Газалиевич Багашев и директор ООО „Дельта Технология“ Михаил Александрович Авдюшев», — говорится в постановлении. Также почетного звания были удостоены три индивидуальных предпринимателя — Марина Владимировна Бетева, Вячеслав Иванович Николаенко и Андрей Петрович Олецкий.

Награды предприниматели получили за создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и обеспечение высокого качества производимых товаров, а также выполняемых работ и услуг в регионе. Соответствующее постановление подписано губернатором 25 апреля.