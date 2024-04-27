Бизнесмен из села, где родился губернатор Шумков, получил почетное звание

Владелец курганской фирмы «Агросервис» Багашев стал почетным предпринимателем
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Курганских бизнесменов наградили почетным званием Фото:

Бизнесмен Им-Али Багашев, владеющий сельскохозяйственным предприятием «Агросервис» из Курганской области, получил звание почетного предпринимателя. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков.

«Список граждан, представленных к награждению званием Курганской области „Почетный предприниматель Курганской области“. Генеральный директор ООО „Агросервис“ Им-Али Газалиевич Багашев и директор ООО „Дельта Технология“ Михаил Александрович Авдюшев», — говорится в постановлении. Также почетного звания были удостоены три индивидуальных предпринимателя — Марина Владимировна Бетева, Вячеслав Иванович Николаенко и Андрей Петрович Олецкий.

Награды предприниматели получили за создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и обеспечение высокого качества производимых товаров, а также выполняемых работ и услуг в регионе. Соответствующее постановление подписано губернатором 25 апреля.

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Бизнесмен Им-Али Багашев, владеющий сельскохозяйственным предприятием «Агросервис» из Курганской области, получил звание почетного предпринимателя. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Компания находится в селе Шастово, в котором родился губернатор региона Вадим Шумков. «Список граждан, представленных к награждению званием Курганской области „Почетный предприниматель Курганской области“. Генеральный директор ООО „Агросервис“ Им-Али Газалиевич Багашев и директор ООО „Дельта Технология“ Михаил Александрович Авдюшев», — говорится в постановлении. Также почетного звания были удостоены три индивидуальных предпринимателя — Марина Владимировна Бетева, Вячеслав Иванович Николаенко и Андрей Петрович Олецкий. Награды предприниматели получили за создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и обеспечение высокого качества производимых товаров, а также выполняемых работ и услуг в регионе. Соответствующее постановление подписано губернатором 25 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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