На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области.
По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия.
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На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия.