На трассе под Тюменью случилось массовое ДТП. Фото

27 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадала беременная женщина и трехлетний ребенок Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь. ГИБДД Тюменской области, https://t.me ГИБДД Тюменской области, https://t.me Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия.