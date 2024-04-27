На трассе под Тюменью случилось массовое ДТП. Фото

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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , реанимобиль, автомобиль дпс, дтп, реанимация
В результате ДТП пострадала беременная женщина и трехлетний ребенок Фото:

На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия.

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На трассе в Тюменской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадала беременная женщина и ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 4-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись „Лада Приора“, „Лада Ларгус“ и Volkswagen Tiguan», — сообщили в telegram-канале ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным водитель «Лада Приора» не выдержал боковой интервал и столкнулся с «Ладой Ларгус», которая после столкнулась ограждением и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады Ларгус» и двое его пассажиров: беременная девушка и ее трехлетняя дочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области случилось ДТП с участием скорой помощи, в его результате пострадало пять человек. Прокуратура региона начала проверку происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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