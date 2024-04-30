Киркоров отмечает день рождения: самые популярные мемы с «королем эстрады»

Филипп Киркоров отмечает 57 лет

30 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Филиппу Киркорову исполнилось 57 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России, певец и «король эстрады», Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 57 лет. Он стал объектом популярных интернет-мемов, основанных на его ярких концертных выступлениях, эпатажном стиле и смешных моментах из жизни. URA.RU расскажет о главных историях с участием «короля эстрады». «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь» В декабре 2023 года в клубе Mutabor прошла «почти голая» вечеринка, на которую прибыли известные российские артисты и знаменитости, одетые в вызывающе наряды. Фотографии с мероприятия вызвали общественный скандал. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» певец опубликовал видео, где рассказал о произошедшем. Он заявил, что получил приглашение на мероприятие, но не осознавал его содержания и «зашел не в ту дверь». Эта фраза стала популярной в декабре 2023 и распространилась в соцсетях. Он также подчеркнул, что посетил мероприятие всего на пять минут и осознал свою ошибку. К тому же, артист поучаствовал в шоу «Звезды», исполнив песню «Пять минут» в виде ироничных извинений за свое участие в «голой вечеринке». Жюри положительно оценили выступления певца. «Розовая кофточка» Во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону в 2004 журналистка Ирина Ароян, одетая в розовую кофточку, задала острый вопрос Киркорову о частых ремейках в репертуаре. Певец отреагировал негативно. Киркоров перечислил свои оригинальные песни, выразил недовольство и прервал беседу с журналисткой, заявив, что больше не желает продолжать разговор с ней, назвав ее не профессионалом. После комментария другого присутствующего артиста, Киркоров выразил свою раздражение и агрессивно отреагировал на Ароян, указав на розовую кофточку и фотоаппарат. «Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон! <…> Встала и ушла отсюда», — заявил певец. Реакция артиста привела к конфликту с журналисткой. Позже это заставило его заплатить штраф и повлекло бойкот концертного тура и выступлений на региональных музыкальных телеканалах из-за скандала. Через двадцать лет Киркоров сам начал шутить над этим инцидентом. Недавно он участвовал в юмористической сценке в шоу «Звезды», где намекал на скандал, случившийся в 2004 году. «Глиттер» Киркоров, сидевший в жюри вокального конкурса шоу «Успех» на СТС, неправильно услышал со сцены слово «глиттер» (glitter в переводе с английского «блеск»), приняв его за «клитор». Ведущая Вера Брежнева представляла одну из финалисток, характеризуя ее уникальный стиль. Когда она упомянула «глиттер», Киркоров был явно поражен. Брежнева объяснила, что глиттер — это блестки, и добавила, что он, вероятно, просто не расслышал из-за возраста. Эмоциональная реакция артиста понравилась пользователям сети. Они превратили его в мем и стали потешаться. «Цвет настроения синий» В 2018 году интернет обсуждал клип Киркорова на песню «Цвет настроения синий», который представляет пародию на стили молодых рэп-исполнителей, целенаправленную на молодую аудиторию. В клипе Киркоров изображает подростка-бунтаря, изменяя свой образ, чтобы соответствовать новой роли. За сутки клип собрал миллион просмотров. Ряд знаменитых лиц, таких как продюсер Яна Рудковская, артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Тимати и Ольга Бузова играли эпизодические роли в клипе. Он был спродюсирован телеведущим Иваном Ургантом. Клип вызвал бурное обсуждение в интернете и обрел популярность, несмотря на свою необычность. В конце ролика показана смешная сцена, где Киркоров выражает свои замечания по поводу концепции клипа, но в целом остается довольным результатом. Скандальный клип «Ибица» с участием Баскова Киркоров и Басков извинялись за скандальный клип «Ибица». Они записали клип-пародию с извинениями на музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». Киркоров заявил: «Да, мотив „Ибицы“ напоминает „Цвет настроения синий“, но это является пародией на себя. Я не провоцировал». Клип «Ибица» получил множество отрицательных отзывов от интернет-пользователей и телеведущего Дмитрия Киселева, которые сочли поведение певцов неуместным для народных артистов России. В видео Киркоров и Басков участвуют в противоестественных сценах, включая опрокидывание мобильной туалетной кабины с заливанием Баскова фекалиями, а также драку, в конечном результате которой Киркоров садится Баскову на лицо. «Ты врушка, ты какая врушка!» На шоу «Вечерний Ургант» Ургант задал вопрос Киркорову, на который артист шутливо начал кричать «Ты врушка, ты такая врушка». Ургант улыбчиво задал вопрос: «А почему ты говоришь обо мне в женском роде? Зачем ты наши секреты выносишь на публику?». В результате, мем с фразой «Ты такая врушка» стал популярным среди интернет-пользователей. Шутливое признание артистов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова На программе телеведущего Валдиса Пельша «Угадай мелодию» Лазарев и Киркоров правильно угадали мелодию песни «Честно говоря», услышав всего пять нот. «Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим», — исполнили артисты и затем нежно обнялись. На программе «Угадай мелодию» Киркоров также пошутил, что «сесть на елку» — самый верный способ стать знаменитостью. Выпуск стал популярным среди зрителей программы и получил дополнительное распространение через социальные сети и интернет-платформы. Мемы о смыслах в песнях артиста Песня Киркорова «Цвет настроения синий» стал своеобразным новым началом для артиста. Этот хит не только цитировали в свое время, но и превращали в мемы. Например, фразу «Цвет настроения синий» ассоциировали с тем, как выглядят нетрезвые люди в выходные. Пользователи интернета часто шутят над лиричными и драматичными песнями Киркорова. По их мнению, после расставания с любимым человеком стоит прослушивать его треки, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Они часто приводят в пример песню «Снег» со словами «Если хочешь идти — иди». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России, певец и «король эстрады», Филипп Киркоров 30 апреля празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 57 лет. Он стал объектом популярных интернет-мемов, основанных на его ярких концертных выступлениях, эпатажном стиле и смешных моментах из жизни. URA.RU расскажет о главных историях с участием «короля эстрады». В декабре 2023 года в клубе Mutabor прошла «почти голая» вечеринка, на которую прибыли известные российские артисты и знаменитости, одетые в вызывающе наряды. Фотографии с мероприятия вызвали общественный скандал. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» певец опубликовал видео, где рассказал о произошедшем. Он заявил, что получил приглашение на мероприятие, но не осознавал его содержания и «зашел не в ту дверь». Эта фраза стала популярной в декабре 2023 и распространилась в соцсетях. Он также подчеркнул, что посетил мероприятие всего на пять минут и осознал свою ошибку. К тому же, артист поучаствовал в шоу «Звезды», исполнив песню «Пять минут» в виде ироничных извинений за свое участие в «голой вечеринке». Жюри положительно оценили выступления певца. Во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону в 2004 журналистка Ирина Ароян, одетая в розовую кофточку, задала острый вопрос Киркорову о частых ремейках в репертуаре. Певец отреагировал негативно. Киркоров перечислил свои оригинальные песни, выразил недовольство и прервал беседу с журналисткой, заявив, что больше не желает продолжать разговор с ней, назвав ее не профессионалом. После комментария другого присутствующего артиста, Киркоров выразил свою раздражение и агрессивно отреагировал на Ароян, указав на розовую кофточку и фотоаппарат. «Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали! Вы мне надоели! Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон! <…> Встала и ушла отсюда», — заявил певец. Реакция артиста привела к конфликту с журналисткой. Позже это заставило его заплатить штраф и повлекло бойкот концертного тура и выступлений на региональных музыкальных телеканалах из-за скандала. Через двадцать лет Киркоров сам начал шутить над этим инцидентом. Недавно он участвовал в юмористической сценке в шоу «Звезды», где намекал на скандал, случившийся в 2004 году. Киркоров, сидевший в жюри вокального конкурса шоу «Успех» на СТС, неправильно услышал со сцены слово «глиттер» (glitter в переводе с английского «блеск»), приняв его за «клитор». Ведущая Вера Брежнева представляла одну из финалисток, характеризуя ее уникальный стиль. Когда она упомянула «глиттер», Киркоров был явно поражен. Брежнева объяснила, что глиттер — это блестки, и добавила, что он, вероятно, просто не расслышал из-за возраста. Эмоциональная реакция артиста понравилась пользователям сети. Они превратили его в мем и стали потешаться. В 2018 году интернет обсуждал клип Киркорова на песню «Цвет настроения синий», который представляет пародию на стили молодых рэп-исполнителей, целенаправленную на молодую аудиторию. В клипе Киркоров изображает подростка-бунтаря, изменяя свой образ, чтобы соответствовать новой роли. За сутки клип собрал миллион просмотров. Ряд знаменитых лиц, таких как продюсер Яна Рудковская, артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Тимати и Ольга Бузова играли эпизодические роли в клипе. Он был спродюсирован телеведущим Иваном Ургантом. Клип вызвал бурное обсуждение в интернете и обрел популярность, несмотря на свою необычность. В конце ролика показана смешная сцена, где Киркоров выражает свои замечания по поводу концепции клипа, но в целом остается довольным результатом. Киркоров и Басков извинялись за скандальный клип «Ибица». Они записали клип-пародию с извинениями на музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». Киркоров заявил: «Да, мотив „Ибицы“ напоминает „Цвет настроения синий“, но это является пародией на себя. Я не провоцировал». Клип «Ибица» получил множество отрицательных отзывов от интернет-пользователей и телеведущего Дмитрия Киселева, которые сочли поведение певцов неуместным для народных артистов России. В видео Киркоров и Басков участвуют в противоестественных сценах, включая опрокидывание мобильной туалетной кабины с заливанием Баскова фекалиями, а также драку, в конечном результате которой Киркоров садится Баскову на лицо. На шоу «Вечерний Ургант» Ургант задал вопрос Киркорову, на который артист шутливо начал кричать «Ты врушка, ты такая врушка». Ургант улыбчиво задал вопрос: «А почему ты говоришь обо мне в женском роде? Зачем ты наши секреты выносишь на публику?». В результате, мем с фразой «Ты такая врушка» стал популярным среди интернет-пользователей. На программе телеведущего Валдиса Пельша «Угадай мелодию» Лазарев и Киркоров правильно угадали мелодию песни «Честно говоря», услышав всего пять нот. «Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим», — исполнили артисты и затем нежно обнялись. На программе «Угадай мелодию» Киркоров также пошутил, что «сесть на елку» — самый верный способ стать знаменитостью. Выпуск стал популярным среди зрителей программы и получил дополнительное распространение через социальные сети и интернет-платформы. Песня Киркорова «Цвет настроения синий» стал своеобразным новым началом для артиста. Этот хит не только цитировали в свое время, но и превращали в мемы. Например, фразу «Цвет настроения синий» ассоциировали с тем, как выглядят нетрезвые люди в выходные. Пользователи интернета часто шутят над лиричными и драматичными песнями Киркорова. По их мнению, после расставания с любимым человеком стоит прослушивать его треки, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Они часто приводят в пример песню «Снег» со словами «Если хочешь идти — иди».