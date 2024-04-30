Десятки тысяч курганцев вакцинировали от опасной инфекции из-за паводка

В Курганской области от гепатита А поставили прививки десятки тысяч жителей. Вакцинирование от опасной инфекции, которая вызывает заболевание печени, проходит в регионе в условиях паводка. Об этом сообщила пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.
«По состоянию на вечер 30 апреля вакцинировано более 28 тысяч человек в Курганской области. Чтобы жители подтопляемых территорий могли получить иммунитет от инфекционного заболевания, работа по вакцинации активизирована», — говорится в сообщении представителей властей региона.
Вакцинироваться от гепатита А можно в поликлиниках по месту жительства. В Кургане, Звериноголовском округе и Кетово работают мобильные прививочные бригады, которые проводят подворовые обходы, подчеркнули представители пресс-службы областного правительства.
Ранее в Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А. После этого началась массовая вакцинация жителей.
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В Курганской области от гепатита А поставили прививки десятки тысяч жителей. Вакцинирование от опасной инфекции, которая вызывает заболевание печени, проходит в регионе в условиях паводка. Об этом сообщила пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «По состоянию на вечер 30 апреля вакцинировано более 28 тысяч человек в Курганской области. Чтобы жители подтопляемых территорий могли получить иммунитет от инфекционного заболевания, работа по вакцинации активизирована», — говорится в сообщении представителей властей региона. Вакцинироваться от гепатита А можно в поликлиниках по месту жительства. В Кургане, Звериноголовском округе и Кетово работают мобильные прививочные бригады, которые проводят подворовые обходы, подчеркнули представители пресс-службы областного правительства. Ранее в Курганскую область поступило 26,7 тысячи доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А. После этого началась массовая вакцинация жителей.