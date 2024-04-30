Тюменцы смогут посетить десятки праздничных мероприятий на 9 Мая

Что смогут посетить тюменцы в День Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В День Победы жителей и гостей Тюмени ждет насыщенная программа. Хоть в этом году власти и отменили традиционное шествие бессмертного полка и салют, в городе состоятся не менее интересные мероприятия. URA.RU подготовило предварительное расписание событий, которые пройдут в областной столице 9 мая.

Выступление курсантов ТВИККУ (9:30-10:00)

Праздничный день откроют курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Они маршем пройдут по улицам города к мемориалу «Свеча памяти». Там первые лица региона возложат цветы к памятнику, а солдаты сопроводят торжественную часть салютом из стрелкового оружия. После этого на площади Памяти состоится плац-концерт курсантов.

Парад военной техники (10:00)

По центральной улице города проследует колонна военной техники. Будут представлены различные боевые машины. Гвоздем программы, вероятно, станет бронетранспортер.

Выставка техники и оружия (11:00 — 18:00)

Возле тюменского Технопарка на протяжении дня будет работать выставка военной техники, стрелкового оружия и экипировки. Тюменцы смогут также поучаствовать в различных мастер-классах, которые на месте будут проводить опытные военные.

Парад катамаранов «Под парусами Победы» (15:00)

После обеда на набережной реки Туры пройдет парад катамаранов «Под парусами Победы», посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Музыкальный концерт «Мы помним, мы гордимся!» (15:00)

В 15:00 на пешеходной улице Дзержинского пройдет концерт ансамбля саксофонистов «Мы помним, мы гордимся!» Еще одно музыкальное мероприятие пройдет с 12 до 14 часов возле тюменского технопарка. Там выступит духовой оркестр ТВИККУ. В 18.55 на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) — акция «Всероссийская минута молчания».

«Всероссийская минута молчания» (18:55)

Вечером на площади у тюменского Технопарка пройдет акция «Всероссийская минута молчания». В мероприятии примут участие первые лица региона.

В 2024 году власти Тюменской области отменили в регионе традиционный вечерний салют ко Дню Победы, а также шествие бессмертного полка. Основатель движения Геннадий Иванов призвал жителей региона прикрепить фотографии своих родственников, участвовавших в войне, к автомобилям.