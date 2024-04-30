Уровень воды в Кургане за три дня упал на 30 сантиметров

В Кургане уровень воды в Тоболе за три дня сократился на 30 сантиметров. По данным на 20:00 1 мая, он составляет 817 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024».
«Уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане на 20:00 1 мая составляет 817 сантиметров. За два часа снижение: минус два сантиметра», — указано на сайте. За трое суток вода ушла на 30 сантиметра. (29 апреля на это время было 847 см).
Ранее URA.RU писало, что за прошлые сутки уровень Тобола в районе Кургана упал на 12 сантиметров. Также сообщалось, что в регионе остаются подтопленными около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции агентства.
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