30 апреля 2024

Уровень воды в Кургане за три дня упал на 30 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, река
Вода в Тоболе продолжает уходить Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе за три дня сократился на 30 сантиметров. По данным на 20:00 1 мая, он составляет 817 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024».

«Уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане на 20:00 1 мая составляет 817 сантиметров. За два часа снижение: минус два сантиметра», — указано на сайте. За трое суток вода ушла на 30 сантиметра. (29 апреля на это время было 847 см).

Ранее URA.RU писало, что за прошлые сутки уровень Тобола в районе Кургана упал на 12 сантиметров. Также сообщалось, что в регионе остаются подтопленными около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции агентства.

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В Кургане уровень воды в Тоболе за три дня сократился на 30 сантиметров. По данным на 20:00 1 мая, он составляет 817 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024». «Уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане на 20:00 1 мая составляет 817 сантиметров. За два часа снижение: минус два сантиметра», — указано на сайте. За трое суток вода ушла на 30 сантиметра. (29 апреля на это время было 847 см). Ранее URA.RU писало, что за прошлые сутки уровень Тобола в районе Кургана упал на 12 сантиметров. Также сообщалось, что в регионе остаются подтопленными около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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