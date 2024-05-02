Диетолог раскрыла, сколько яиц в день можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог Комиссарова: в день следует съедать не более двух яиц

02 мая 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Употребление двух яиц в день поможет сохранить баланс полезных веществ, заявила Комиссарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сутки можно съедать примерно по два яйца, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в рационе. Однако, если один раз переесть яиц, то ничего не случится. Об этом сообщила диетолог Альбина Комиссарова. «Здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день», — передает РИА Новости слова Комиссаровой. Она уточнила, что такое количество яиц не будет вытеснять из рациона другие продуты, что позволит получить все питательные вещества. Кроме того, диетолог добавила, что если один раз переесть яиц, то ничего не случится. Также нет большой разницы между куриными и перепелиными яйцами, поэтому следует выбирать те, которые больше нравятся. В России 5 мая наступает Пасха. Традиции этого дня включают в себя освящение пасхальных яиц, являющимися символами праздника. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили, что при покраске яиц рекомендуется использовать природные красители. Например, овощи, ягоды, фрукты и другие продукты. Если выбор пал на красители, то нужно убедиться, что они являются пищевыми, для этого следует внимательно смотреть на этикетки, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сутки можно съедать примерно по два яйца, чтобы не нарушить баланс питательных веществ в рационе. Однако, если один раз переесть яиц, то ничего не случится. Об этом сообщила диетолог Альбина Комиссарова. «Здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день», — передает РИА Новости слова Комиссаровой. Она уточнила, что такое количество яиц не будет вытеснять из рациона другие продуты, что позволит получить все питательные вещества. Кроме того, диетолог добавила, что если один раз переесть яиц, то ничего не случится. Также нет большой разницы между куриными и перепелиными яйцами, поэтому следует выбирать те, которые больше нравятся. В России 5 мая наступает Пасха. Традиции этого дня включают в себя освящение пасхальных яиц, являющимися символами праздника. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили, что при покраске яиц рекомендуется использовать природные красители. Например, овощи, ягоды, фрукты и другие продукты. Если выбор пал на красители, то нужно убедиться, что они являются пищевыми, для этого следует внимательно смотреть на этикетки, передает MK.RU.