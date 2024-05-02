В Тюмени подорожали прогулки на теплоходе по Туре

03 мая 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Прогулки на теплоходе подорожали на все тарифы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени выросли цены на прогулки на экскурсионных теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской судоходной компании», осуществляющей перевозки. «В этом году цены подорожали на 100 рублей, на все тарифы. Стоимость начала меняться с прошлого года. До этого мы четыре года работали по одним ценам, но по прошлогодним результатам мы поняли, что не входим в рамки финансирования организации и содержания судов и штата. Поэтому наши экономисты порекомендовали нам поднять цены», — рассказали в компании. В «Тюменской судоходной компании» отметили, что речные прогулки по Туре уже запустили. Расписание и движение теплоходов корректируется с учетом погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени выросли цены на прогулки на экскурсионных теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской судоходной компании», осуществляющей перевозки. «В этом году цены подорожали на 100 рублей, на все тарифы. Стоимость начала меняться с прошлого года. До этого мы четыре года работали по одним ценам, но по прошлогодним результатам мы поняли, что не входим в рамки финансирования организации и содержания судов и штата. Поэтому наши экономисты порекомендовали нам поднять цены», — рассказали в компании. В «Тюменской судоходной компании» отметили, что речные прогулки по Туре уже запустили. Расписание и движение теплоходов корректируется с учетом погодных условий.