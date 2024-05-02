02 мая 2024

В Тюмени подорожали прогулки на теплоходе по Туре

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулки на теплоходе подорожали на все тарифы Фото:

В Тюмени выросли цены на прогулки на экскурсионных теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской судоходной компании», осуществляющей перевозки.

«В этом году цены подорожали на 100 рублей, на все тарифы. Стоимость начала меняться с прошлого года. До этого мы четыре года работали по одним ценам, но по прошлогодним результатам мы поняли, что не входим в рамки финансирования организации и содержания судов и штата. Поэтому наши экономисты порекомендовали нам поднять цены», — рассказали в компании.

В «Тюменской судоходной компании» отметили, что речные прогулки по Туре уже запустили. Расписание и движение теплоходов корректируется с учетом погодных условий.

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В Тюмени выросли цены на прогулки на экскурсионных теплоходах по Туре. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменской судоходной компании», осуществляющей перевозки. «В этом году цены подорожали на 100 рублей, на все тарифы. Стоимость начала меняться с прошлого года. До этого мы четыре года работали по одним ценам, но по прошлогодним результатам мы поняли, что не входим в рамки финансирования организации и содержания судов и штата. Поэтому наши экономисты порекомендовали нам поднять цены», — рассказали в компании. В «Тюменской судоходной компании» отметили, что речные прогулки по Туре уже запустили. Расписание и движение теплоходов корректируется с учетом погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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