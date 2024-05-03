На территории Звериноголовского округа Курганской области перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ «Егерь». По данным специалистов ОГИБДД УМВД России по Кургану, инцидент произошел 3 мая на затопленном участке трассы.
«В Звериноголовском округе зафиксировано ДТП на подтопленном участке дороги. Водитель 1976 года рождения на автомобиле ГАЗ „Егерь“ не убедился в безопасности движения, выехал на подтопленный половодьем участок и допустил опрокидывание машины», — написано в telegram-канале ведомства.
В полиции напомнили, что из-за паводковой обстановки в регионе ограничен проезд на 12 участках трасс. Подтопленными остаются шесть низководных мостов. Вся информация, связанная с паводком, собрана в трансляции URA.RU.
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На территории Звериноголовского округа Курганской области перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ «Егерь». По данным специалистов ОГИБДД УМВД России по Кургану, инцидент произошел 3 мая на затопленном участке трассы. «В Звериноголовском округе зафиксировано ДТП на подтопленном участке дороги. Водитель 1976 года рождения на автомобиле ГАЗ „Егерь“ не убедился в безопасности движения, выехал на подтопленный половодьем участок и допустил опрокидывание машины», — написано в telegram-канале ведомства. В полиции напомнили, что из-за паводковой обстановки в регионе ограничен проезд на 12 участках трасс. Подтопленными остаются шесть низководных мостов. Вся информация, связанная с паводком, собрана в трансляции URA.RU.