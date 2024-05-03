В Новом Уренгое запустят новые автобусные маршруты

В Новом Уренгое построят перерабатывающий завод Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов встретился с детьми школы № 8. Вместе они обсудили тему улучшения жизни в городе. В частности, планируется строительство перерабатывающего завода, а также запуск новых автобусных маршрутов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Серию встреч продолжили в восьмой школе. Близлежащую территорию скоро будет не узнать. В процессе ремонта Арт-резиденция „СОВА“, скоро приступим к площади у гимназии, обновляем фасады домов», — написал Воронов в telegram-канале. Вместе они обсудили несколько тем по улучшению города.

Звезда на День города

Школьники в один голос сказали, что хотят на празднике видеть Егора Крида. Глава города сообщил, что администрация будет вести переговоры по этому вопросу.

Спектакли

По словам Воронова, ребята рассказали, что в городе не хватает спектаклей для подростков и молодежи. В связи с этим новый строящийся культурный центр даст возможность приглашать звезд разного уровня.

Качали в городе

Подростки отметил, что в городе мало качелей для подростков. В основном все для малышей. Администрация пообещала учесть пожелания подростков при будущем благоустройстве.

Крытые площадки для Воркаута

Дети заявили, что в городе не хватает крытых площадок для Воркаута. Эту ситуацию исправит «Крытая пешеходная галерея-променад», которую собираются построить в ближайшие годы. В спортивном пространстве будут хорошие многофункциональные залы.

Перерабатывающий завода

Школьники подняли вопрос того, появятся ли урны для раздельного сбора мусора по всему городу. Воронов сообщил, что в планах строительство перерабатывающего завода.

Новые автобусные маршруты

Глава города подчеркнул, что в Новом Уренгое появятся автобусные маршруты. Уже пересматриваются схемы движения общественного транспорта.

Ремонт в школы № 8

Подростки заинтересовались, будет ли ремонт в их школе. Как сообщил Воронов, учебном заведение планируют отремонтировать. Кроме того, в школу купят большой экран.