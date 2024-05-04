Сваха Сябитова заявила, что СВО пошла на пользу личной жизни россиянок

04 мая 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Роза Сябитова заявила, что россиянки стали проявлять патриотизм Фото: Александр Рюмин/ТАСС Спецоперация на Украине и введение санкций повлияли на предпочтения россиянок в выборе женихов. Об этом заявила главная сваха РФ Роза Сябитова. «С введением санкций и началом СВО у наших женихов и невест проявилось ярко выраженное чувство патриотизма», — заявила Сябитова в беседе с « Московским комсомольцем ». По ее словам, россиянки перестали обращать внимание на иностранных женихов. Сябитова отметила, что ранее многие женщины стремились выйти замуж за иностранцев в поисках лучшей жизни. Однако сейчас в России создано больше условий для комфортной жизни, и отношение власти западных стран к россиянам стало негативным, что отталкивает от мысли о замужестве за границей. Также Сябитова подчеркнула, что предпочтения у российских мужчин тоже неожиданно изменились. По ее словам, они предпочитают женщин, которые ценят семейные традиции и способны создавать домашний уют. Ранее Сябитова дала совет тем, кто жалуется на маленькую пенсию. По ее словам, о пенсии надо задумываться с первых дней работы, чтобы потом в старости получать много. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецоперация на Украине и введение санкций повлияли на предпочтения россиянок в выборе женихов. Об этом заявила главная сваха РФ Роза Сябитова. «С введением санкций и началом СВО у наших женихов и невест проявилось ярко выраженное чувство патриотизма», — заявила Сябитова в беседе с «Московским комсомольцем». По ее словам, россиянки перестали обращать внимание на иностранных женихов. Сябитова отметила, что ранее многие женщины стремились выйти замуж за иностранцев в поисках лучшей жизни. Однако сейчас в России создано больше условий для комфортной жизни, и отношение власти западных стран к россиянам стало негативным, что отталкивает от мысли о замужестве за границей. Также Сябитова подчеркнула, что предпочтения у российских мужчин тоже неожиданно изменились. По ее словам, они предпочитают женщин, которые ценят семейные традиции и способны создавать домашний уют. Ранее Сябитова дала совет тем, кто жалуется на маленькую пенсию. По ее словам, о пенсии надо задумываться с первых дней работы, чтобы потом в старости получать много.