Сваха Сябитова заявила, что СВО пошла на пользу личной жизни россиянок

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Роза Сябитова заявила, что россиянки стали проявлять патриотизм Фото:

Спецоперация на Украине и введение санкций повлияли на предпочтения россиянок в выборе женихов. Об этом заявила главная сваха РФ Роза Сябитова.

«С введением санкций и началом СВО у наших женихов и невест проявилось ярко выраженное чувство патриотизма», — заявила Сябитова в беседе с «Московским комсомольцем». По ее словам, россиянки перестали обращать внимание на иностранных женихов.

Сябитова отметила, что ранее многие женщины стремились выйти замуж за иностранцев в поисках лучшей жизни. Однако сейчас в России создано больше условий для комфортной жизни, и отношение власти западных стран к россиянам стало негативным, что отталкивает от мысли о замужестве за границей.

Также Сябитова подчеркнула, что предпочтения у российских мужчин тоже неожиданно изменились. По ее словам, они предпочитают женщин, которые ценят семейные традиции и способны создавать домашний уют.

Ранее Сябитова дала совет тем, кто жалуется на маленькую пенсию. По ее словам, о пенсии надо задумываться с первых дней работы, чтобы потом в старости получать много.

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Спецоперация на Украине и введение санкций повлияли на предпочтения россиянок в выборе женихов. Об этом заявила главная сваха РФ Роза Сябитова. «С введением санкций и началом СВО у наших женихов и невест проявилось ярко выраженное чувство патриотизма», — заявила Сябитова в беседе с «Московским комсомольцем». По ее словам, россиянки перестали обращать внимание на иностранных женихов. Сябитова отметила, что ранее многие женщины стремились выйти замуж за иностранцев в поисках лучшей жизни. Однако сейчас в России создано больше условий для комфортной жизни, и отношение власти западных стран к россиянам стало негативным, что отталкивает от мысли о замужестве за границей. Также Сябитова подчеркнула, что предпочтения у российских мужчин тоже неожиданно изменились. По ее словам, они предпочитают женщин, которые ценят семейные традиции и способны создавать домашний уют. Ранее Сябитова дала совет тем, кто жалуется на маленькую пенсию. По ее словам, о пенсии надо задумываться с первых дней работы, чтобы потом в старости получать много.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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