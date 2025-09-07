07 сентября 2025

Симоньян назвала самое победоносное оружие РФ, и это не «Орешник»

Маргарита Симоньян назвала силу духа самым победоносным оружием России
© Служба новостей «URA.RU»
Маргарита Симоньян считает силу духа самым победоносным оружием России
Маргарита Симоньян считает силу духа самым победоносным оружием России Фото:

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что самым победоносным оружием России и русского народа является сила духа. Такое мнение она высказала в эфире программы на телеканале «Россия 1».

«Самое победоносное оружие нашей страны — это не „Орешник“, не ядерная триада, не какие-то секреты, о которых мы с вами не знаем. Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа», — заявила главный редактор RT в эфире федерального канала. По словам Симоньян, ни современные вооружения, ни стратегические комплексы не могут сравниться с духовной стойкостью россиян.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Маргариту Симоньян церковного ордена святой равноапостольной княгини Ольги III степени, пишет RT. Торжественное вручение награды прошло в Успенском соборе Московского Кремля по завершении Божественной литургии.

Симоньян борется с тяжелой болезнью. Вскоре ей предстоит операция. В интервью телеканалу «Россия 1» она намекнула на то, что ее ждет операция, в результате которой телеведущей отрежут грудь.

