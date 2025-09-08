Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины
Трамп выразил недовольство ситуацией вокруг Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущей ситуацией в российско-украинском конфликте. Однако заявил, что уверен в его урегулировании. 

«Я недоволен всей этой ситуацией», — отметил американский лидер, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. Трансляцию его выступления вел NTD. Трамп подчеркнул уверенность в том, что конфликт завершится.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей ответственности в прекращении конфликта на Украине. В беседе с журналистом Скоттом Дженнингсом он подчеркнул, что считает необходимым приложить усилия для его завершения. Он также выразил обеспокоенность человеческими жертвами, происходящими в результате продолжающихся столкновений.

{{author.id ? author.name : author.author}}
