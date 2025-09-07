07 сентября 2025

ВСУ массово атаковали сразу несколько регионов РФ: что известно к этому часу

ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие
Беспилотники атаковали Донецк в ночь на 8 августа
Беспилотники атаковали Донецк в ночь на 8 августа Фото:

Вечером 7 сентября в Донецке и Макеевке произошла серия взрывов — в городах сработала система противовоздушной обороны из-за массированной атаки беспилотников. Удары пришлись в том числе на парк «Гулливер» в Донецке и жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, а в Запорожской области отключили электроэнергию. Подробнее — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали беспилотниками Донецк 

В Донецке и Макеевке зафиксированы взрывы, сообщает корреспондент ТАСС. По имеющимся данным, в воздушном пространстве города наблюдается активность беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны приведена в действие. Атаки были нанесены по парку «Гулливер» в Донецке, а также по жилому зданию, расположенному в Красногвардейском районе Макеевки.

Пострадавшие в результате атак БПЛА на Донецк и Макеевку

По предварительным данным, число пострадавших в результате атаки на парк «Гулливер» в Донецке составило четыре человека. Об этом сообщили оперативные службы, передает ТАСС. Среди пострадавших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины могут быть дети.

Запорожская область осталась без электричества 

Людям поэтапно возвращают электроэнергию
Людям поэтапно возвращают электроэнергию
Фото:

В ряде населенных пунктов Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением. В настоящее время причины инцидента уточняются. Энергетические бригады уже приступили к восстановительным работам, сообщает официальный telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Власти Курской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов, призвав граждан к повышенной бдительности. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале МЧС Курской области. Региональные подразделения противовоздушной обороны приведены в полную готовность для отражения возможной угрозы. Горожан просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться на экстренную линию 112.

