07 сентября 2025

Песков рассказал, когда пройдет послание Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию скоро состоится
Президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране
Президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обращение президента к Федеральному собранию является плановым и обязательно состоится в этом году», — сказал Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Также он отметил, что до конца года в графике главы государства запланирован ряд других традиционных мероприятий, включая прямую линию с гражданами России.

Согласно Конституции России, ежегодное послание отражает оценку текущей ситуации в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. В выступлении традиционно формулируются ключевые задачи на предстоящий период.

Традиция проведения послания президента Федеральному собранию и прямой линии с гражданами ежегодно соблюдается с начала 2000-х годов. В последние годы оба мероприятия иногда совмещаются, что позволяет главе государства не только обозначить ключевые направления политики, но и напрямую ответить на вопросы общества. Предыдущее послание состоялось в феврале 2024 года, а совмещенная прямая линия с пресс-конференцией проводится с 2021 года.

