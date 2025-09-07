В Кремле заявили о расширении круга стран, осознающих необходимость СВО

Все больше государств начинают осознавать позицию России по украинскому вопросу и причины проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В мире [и раньше] было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды», — цитирует Пескова ТАСС.
Песков подчеркнул, что многие страны теперь видят причины событий на Украине иначе, чем ранее. Он добавил, что российская сторона продолжит разъяснительную работу среди иностранных государств, чтобы донести свои взгляды и аргументы по вопросам безопасности и международных отношений.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова поставила ультиматум по Украине. Она заявила, что Западу придется работать с первопричинами украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.