Аэропорт Калуги прекратил принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Калуга (Грабцево) с 7 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Мера вступила в силу сегодня и распространяется на все типы рейсов, включая пассажирские и грузовые перевозки.
По словам Кореняко, ограничения необходимы для соблюдения норм безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации. Подробности о причинах введения ограничений и возможных сроках их снятия не уточняются.
Дальнейшая информация о возобновлении работы аэропорта будет опубликована дополнительно. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.