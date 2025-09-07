07 сентября 2025

Аэропорт Калуги прекратил принимать и отправлять рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О временном закрытии аэропорта Калуги сообщил представитель Росавиации
О временном закрытии аэропорта Калуги сообщил представитель Росавиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Калуга (Грабцево) с 7 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Мера вступила в силу сегодня и распространяется на все типы рейсов, включая пассажирские и грузовые перевозки.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для соблюдения норм безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации. Подробности о причинах введения ограничений и возможных сроках их снятия не уточняются.

Дальнейшая информация о возобновлении работы аэропорта будет опубликована дополнительно. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Калуга (Грабцево) с 7 сентября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Мера вступила в силу сегодня и распространяется на все типы рейсов, включая пассажирские и грузовые перевозки. По словам Кореняко, ограничения необходимы для соблюдения норм безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации. Подробности о причинах введения ограничений и возможных сроках их снятия не уточняются. Дальнейшая информация о возобновлении работы аэропорта будет опубликована дополнительно. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...