Российская национальная сборная по футболу одержала победу над командой Катара в товарищеском матче, который состоялся сегодня на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Игра началась в 18:15 по московскому времени. Итоговый счет встречи составил 4:1 в пользу футболистов из РФ. В составе сборной из 24 игроков отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Первые подробности футбольного матча в Катаре — в материале URA.RU.
Кто вошел в российскую сборную
Полузащитник европейского клуба «Монако» Александр Головин вышел на поле в качестве капитана сборной РФ. Команду Катара возглавлял Хулен Лопетеги — победитель Лиги Европы 2020 года с «Севильей».
В пресс-службе футбольной команды ранее сообщали, что с первых минут на поле выйдут голкипер Матвей Сафонов, защитники Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Даниил Круговой, а также полузащитники Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и братья Антон и Алексей Миранчуки.
Как прошел матч
В первой половине встречи российская сборная трижды поразила ворота соперника. В стартовом составе россиян оказались два представителя «Локомотива» — защитник Александр Сильянов и полузащитник Алексей Батраков. Первый гол на 33-й минуте забил Головин после передачи Батракова. Полузащитник российской команды вышел на поле с капитанской повязкой и впервые с марта 2024 года принял участие в игре за сборную. Уже через две минуты Кисляк удвоил преимущество — гол для него стал дебютным в составе команды. На 45-й минуте Иван Сергеев добил мяч в сетку после удара Батракова — счет составил 3:0 в пользу РФ.
Во втором тайме команда Катара сократила отставание. Алексей Миранчук отличился точным ударом, однако гол был отменен из-за офсайда. На 57-й минуте вратарь Матвей Сафонов спас команду после опасного удара, но спустя пять минут Акрам Афиф сократил счет. Тем не менее, на 69-й минуте Миранчук вновь увеличил преимущество россиян. На 75-й минуте на поле появился полузащитник Дмитрий Баринов, в то время как Батраков покинул поле ближе к финальному свистку. Евгений Морозов и Дмитрий Воробьев остались в запасе и участия в матче не приняли.
Также за национальную команду дебютировал защитник армейцев Матвей Лукин. На 64-й минуте он вышел на замену вместо Игоря Дивеева.
Даты следующих матчей
В этом году команда Валерия Карпина одержала победу в четырех из шести проведенных встреч — соперниками выступили сборные Гренады, Замбии, Белоруссии и Катара. Отмечается, что сборная Катара на сегодняшний день является действующим чемпионом Азии, одержав победу на Кубке Азии в 2019 и 2023 годах. Еще два матча российской команды завершились ничьей — против команд из Нигерии и Иордании.
Сборная России, продолжающая выступать исключительно в товарищеских матчах с 2022 года в связи с отстранением из-за событий на Украине, проведет следующие игры против Ирана и Боливии. Они состоятся 10 и 14 октября соответственно. А также с Перу и Чили — 12 и 15 ноября, говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
