07 сентября 2025

МВД Турции предупредило о решительных мерах против незаконных митингов

Сторонникb Республиканской народной партии (НРП) Турции устроили беспорядки в Стамбуле
Сторонникb Республиканской народной партии (НРП) Турции устроили беспорядки в Стамбуле
В Стамбуле вспыхнули антиправительственные беспорядки

Жителям Турции сделали жесткое предупреждение о недопустимости провокаций и незаконных акций на улицах страны. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Руководитель подчеркнул, что государство не позволит игнорировать судебные решения и будет пресекать попытки организовать массовые протесты.

«Игнорирование судебных решений и попытки принудительно вывести людей на улицы являются явным нарушением закона. Никто не стоит выше закона. Государство решительно примет необходимые меры против любых незаконных попыток», — приводит слова министра издание Sabah

В тексте также уточняется, что силовые ведомства внимательно следят за ситуацией и готовы к оперативному реагированию на возможные нарушения. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать действующее законодательство и не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.

В Стамбуле правоохранительные органы блокировали центральный офис Народно-республиканской партии — ведущей оппозиционной силы страны. Такие меры были приняты после вынесения судебного решения, предусматривающего отстранение действующего руководства городской организации НРП и назначение управляющего, представляющего интересы правящей партии. У здания штаба собрались протестующие, которые предприняли попытку прорвать оцепление полиции, в результате чего произошли столкновения.

