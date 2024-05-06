Ветеран-афганец из ЯНАО добровольцем отправился в зону СВО

Ямальский защитник недавно вернулся из зоны СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Военнослужащий из ЯНАО Василий Шахов, защищавший ранее интересы Родины за ее пределами, добровольцем отправился на СВО. Глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил, что недавно боец вернулся с фронта и получил нагрудный знак в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана.

«Встретились с тружениками тыла, семьями ветеранов, бойцами спецоперации и их близкими, воинами-афганцами. Василию Шахову и Николаю Костюшко вручили нагрудные знаки в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана. Василий Владимирович совсем недавно вернулся домой из зоны СВО», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

На сегодняшний день в районе проживает 14 тружеников тыла и 117 детей войны. Мероприятия и награждения проводятся в преддверии празднования Дня Победы. На Ямале в честь этого события стартовала неделя памяти.

Власти городов Ямала приняли решение восстановить к 9 мая памятники в подшефной Волновахе (ДНР). Машины с необходимым грузом отправились из Салехарда и Надыма.