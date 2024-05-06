06 мая 2024
05 мая 2024

Ветеран-афганец из ЯНАО добровольцем отправился в зону СВО

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Ямальский защитник недавно вернулся из зоны СВО Фото:

Военнослужащий из ЯНАО Василий Шахов, защищавший ранее интересы Родины за ее пределами, добровольцем отправился на СВО. Глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил, что недавно боец вернулся с фронта и получил нагрудный знак в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана.

«Встретились с тружениками тыла, семьями ветеранов, бойцами спецоперации и их близкими, воинами-афганцами. Василию Шахову и Николаю Костюшко вручили нагрудные знаки в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана. Василий Владимирович совсем недавно вернулся домой из зоны СВО», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

На сегодняшний день в районе проживает 14 тружеников тыла и 117 детей войны. Мероприятия и награждения проводятся в преддверии празднования Дня Победы. На Ямале в честь этого события стартовала неделя памяти.

Власти городов Ямала приняли решение восстановить к 9 мая памятники в подшефной Волновахе (ДНР). Машины с необходимым грузом отправились из Салехарда и Надыма.

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Военнослужащий из ЯНАО Василий Шахов, защищавший ранее интересы Родины за ее пределами, добровольцем отправился на СВО. Глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил, что недавно боец вернулся с фронта и получил нагрудный знак в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана. «Встретились с тружениками тыла, семьями ветеранов, бойцами спецоперации и их близкими, воинами-афганцами. Василию Шахову и Николаю Костюшко вручили нагрудные знаки в честь 35-летия вывода Советских войск из Афганистана. Василий Владимирович совсем недавно вернулся домой из зоны СВО», — сообщил Попов в своем telegram-канале. На сегодняшний день в районе проживает 14 тружеников тыла и 117 детей войны. Мероприятия и награждения проводятся в преддверии празднования Дня Победы. На Ямале в честь этого события стартовала неделя памяти. Власти городов Ямала приняли решение восстановить к 9 мая памятники в подшефной Волновахе (ДНР). Машины с необходимым грузом отправились из Салехарда и Надыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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