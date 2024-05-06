Грунт с набережной Кургана, который завезли из-за паводка, не будут вывозить. Инсайд

07 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кургане завезенный грунт на дамбу используют для дальнейшего укрепления набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Грунт, который власти завезли на набережную Кургана во время наводнения, не будут вывозить обратно. Глина будет использоваться для дальнейшего укрепления дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к местным властям. «Грунт с дамбы никуда вывозить не будут. Сейчас считаются объемы завезенного грунта, которые власти хотят компенсировать за счет федеральных средств. Все что находится на набережной будет использоваться для ее укрепления. Ситуацию с дамбой лично курирует временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко», — рассказал инсайдер. Содержимое из мешков с глиной останется для укрепления набережной, а сами мешки будут утилизированы. При этом грунт будут перемещать с одного места на другое будет в целях выравнивания уровня дамбы. Также источник отметил, что на момент возведения дамбы в администрации не нашлось человека, компетентного в строительстве и укреплении дамбы. В связи с этим, власти обращались за консультациями к последнему мэру, который работал над защитным сооружением при серьезном паводке — Виктору Серкову. Он помогал властям координировать работы по повышению уровня дамбы. URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за наводнения укрепили дамбу на набережной Тобола. На берег завезли тысячи тонн грунта — сделали песочные насыпи и баррикады из мешков с глиной. Всего городскую дамбу подняли до 11,5 метров. Грунт на набережную завозили с карьеров в Заозерном районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грунт, который власти завезли на набережную Кургана во время наводнения, не будут вывозить обратно. Глина будет использоваться для дальнейшего укрепления дамбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к местным властям. «Грунт с дамбы никуда вывозить не будут. Сейчас считаются объемы завезенного грунта, которые власти хотят компенсировать за счет федеральных средств. Все что находится на набережной будет использоваться для ее укрепления. Ситуацию с дамбой лично курирует временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко», — рассказал инсайдер. Содержимое из мешков с глиной останется для укрепления набережной, а сами мешки будут утилизированы. При этом грунт будут перемещать с одного места на другое будет в целях выравнивания уровня дамбы. Также источник отметил, что на момент возведения дамбы в администрации не нашлось человека, компетентного в строительстве и укреплении дамбы. В связи с этим, власти обращались за консультациями к последнему мэру, который работал над защитным сооружением при серьезном паводке — Виктору Серкову. Он помогал властям координировать работы по повышению уровня дамбы. URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за наводнения укрепили дамбу на набережной Тобола. На берег завезли тысячи тонн грунта — сделали песочные насыпи и баррикады из мешков с глиной. Всего городскую дамбу подняли до 11,5 метров. Грунт на набережную завозили с карьеров в Заозерном районе.