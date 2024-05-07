В Тюмени отреставрирован автомобиль, который возил бальзаматора Ленина

08 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Автомобиль ГАЗ М1, который в народе называли «Эмкой» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец Евгений Бобриков восстановил советский автомобиль ГАЗ М-1 1939 года выпуска, которым пользовался биохимик Борис Збарский. Ученый работал личным бальзаматором Владимира Ленина и во время ВОВ сопровождал тело вождя в эвакуацию в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал новый владелец машины и ее реставратор. «Автомобиль ГАЗ М-1 был выпущен в 1939 году. Работать такому авто раньше можно было только не ниже обкома и горкома. А на войне ездил высший командный состав армии. В архивах указано, что именно эта машина была отдана в служебное пользование партийцу Купцову. И как только саркофаг с Лениным прибыл в Тюмень, Купцов сразу свое служебное авто передал Збарскому — профессору, который занимался бальзамированием вождя. Так что только Збарский мог на ней ездить в нашем городе», — рассказал Евгений Бобриков. На восстановление машины у реставратора ушло четыре года. Борис Збарский был автором методики бальзамирования, при которой использовался антисептик бактерицид, позволяющий сохранить ткани трупа. Именно ее Збарский применил при мумифицировании тела Владимира Ленина. Ученый был командирован в Тюмень вместе с телом вождя, где следил за его сохранностью в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. За свою работу был награжден орденом Ленина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменец Евгений Бобриков восстановил советский автомобиль ГАЗ М-1 1939 года выпуска, которым пользовался биохимик Борис Збарский. Ученый работал личным бальзаматором Владимира Ленина и во время ВОВ сопровождал тело вождя в эвакуацию в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал новый владелец машины и ее реставратор. «Автомобиль ГАЗ М-1 был выпущен в 1939 году. Работать такому авто раньше можно было только не ниже обкома и горкома. А на войне ездил высший командный состав армии. В архивах указано, что именно эта машина была отдана в служебное пользование партийцу Купцову. И как только саркофаг с Лениным прибыл в Тюмень, Купцов сразу свое служебное авто передал Збарскому — профессору, который занимался бальзамированием вождя. Так что только Збарский мог на ней ездить в нашем городе», — рассказал Евгений Бобриков. На восстановление машины у реставратора ушло четыре года. Борис Збарский был автором методики бальзамирования, при которой использовался антисептик бактерицид, позволяющий сохранить ткани трупа. Именно ее Збарский применил при мумифицировании тела Владимира Ленина. Ученый был командирован в Тюмень вместе с телом вождя, где следил за его сохранностью в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. За свою работу был награжден орденом Ленина.