В Кургане бесследно исчез обритый наголо восьмилетний мальчик

09 мая 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится ребенок, никто не знает (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо. «Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки. Обновлено в 04:58 Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо. «Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки. Обновлено в 04:58 Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда.