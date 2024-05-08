08 мая 2024

В Кургане бесследно исчез обритый наголо восьмилетний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Где сейчас находится ребенок, никто не знает (архивное фото)
Где сейчас находится ребенок, никто не знает (архивное фото) Фото:

В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо.

«Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки.

Обновлено в 04:58

Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда.

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В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо. «Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки. Обновлено в 04:58 Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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