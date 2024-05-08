В Кургане бесследно исчез обритый наголо восьмилетний мальчик

В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо.
«Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте».
Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки.
Обновлено в 04:58
Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда.
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В Кургане объявили срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. По данным волонтеров регионального отряда «ЛизаАлерт», рост ребенка примерно 121 см, он худощавого телосложения с голубыми глазами, обрит наголо. «Помогите найти ребенка, восемь лет (2015 года рождения), Курган. С 8 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, в день пропажи он был одет в синюю куртку. На мальчике также были серая вязаная кофта, белая футболка, темно-синее трико и сине-белые кроссовки. Обновлено в 04:58 Мальчик найден. Он живой, передали волонтеры поискового отряда.