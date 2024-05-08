Власти приехали к ветерану ВОВ с «Курганмашзавода». Видео

09 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Ветерану передали поздравления от губернатора Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии празднования Дня Победы представители власти посетили ветерана Великой Отечественной войны Сергея Киселева, который работал на «Курганмашзаводе». Ему передали поздравления от главы региона Вадима Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале губернатор Курганской области. «В День Победы поздравления от губернатора Вадима Шумкова получил ветеран Великой Отечественной войны Сергей Федорович Киселев. Он заканчивал школу уже после войны, ушел помогать фронту, не доучившись в 10-м классе. Служил в роте аэродромного обслуживания, помогал в подготовке военных летчиков», — вспоминал Сергей Федорович о своих школьных годах и одноклассниках. Сообщается, что практически все его одноклассники погибли в войне — выжило только две, включая самого Киселева. После войны мужчина посвятил свою жизнь военной промышленности, многие годы отдав работе на Курганском машиностроительном заводе. Власти сообщают, что до сих пор он не теряет интерес к жизни завода и судьбам курганцев, участвующих в специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что глава Шадринска Антон Мокан и его зам Наталья Бякова приехали 9 мая к труженице тыла Александре Амосовой, чтобы поздравить ее со 100-летним юбилеем. Также в этот день первый замгубернатора Андрей Алексеев рассказал, что посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина. URA.RU в связи с праздником Дня Победы запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщаются главные новости со всех мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии празднования Дня Победы представители власти посетили ветерана Великой Отечественной войны Сергея Киселева, который работал на «Курганмашзаводе». Ему передали поздравления от главы региона Вадима Шумков. Об этом сообщается в telegram-канале губернатор Курганской области. «В День Победы поздравления от губернатора Вадима Шумкова получил ветеран Великой Отечественной войны Сергей Федорович Киселев. Он заканчивал школу уже после войны, ушел помогать фронту, не доучившись в 10-м классе. Служил в роте аэродромного обслуживания, помогал в подготовке военных летчиков», — вспоминал Сергей Федорович о своих школьных годах и одноклассниках. Сообщается, что практически все его одноклассники погибли в войне — выжило только две, включая самого Киселева. После войны мужчина посвятил свою жизнь военной промышленности, многие годы отдав работе на Курганском машиностроительном заводе. Власти сообщают, что до сих пор он не теряет интерес к жизни завода и судьбам курганцев, участвующих в специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что глава Шадринска Антон Мокан и его зам Наталья Бякова приехали 9 мая к труженице тыла Александре Амосовой, чтобы поздравить ее со 100-летним юбилеем. Также в этот день первый замгубернатора Андрей Алексеев рассказал, что посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина. URA.RU в связи с праздником Дня Победы запустило онлайн-трансляцию, в которой сообщаются главные новости со всех мероприятий.