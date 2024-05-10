Власти Кургана пообещали отремонтировать все основные мосты до конца года

В Кургане стартовали масштабные ремонты с привлечением средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца текущего года планируют завершить работы на основных мостах, всего будет отремонтировано порядка 15 объектов, передает пресс-служба мэрии.
«В Кургане реализуется проект „Безопасные качественные дороги“. В этом году будут отремонтированы порядка 15 объектов <…>. С учетом работ 2023 года все основные мосты будут приведены в порядок (к концу сезона — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале ведомства.
В конце прошлого года Курганская область была награждена в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Церемония проходила в Москве
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В Кургане стартовали масштабные ремонты с привлечением средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца текущего года планируют завершить работы на основных мостах, всего будет отремонтировано порядка 15 объектов, передает пресс-служба мэрии. «В Кургане реализуется проект „Безопасные качественные дороги“. В этом году будут отремонтированы порядка 15 объектов <…>. С учетом работ 2023 года все основные мосты будут приведены в порядок (к концу сезона — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале ведомства. В конце прошлого года Курганская область была награждена в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Церемония проходила в Москве