10 мая 2024
09 мая 2024

Власти Кургана пообещали отремонтировать все основные мосты до конца года

Мэрия Курган: в 2024 году по нацпроекту отремонтируют 15 объектов инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект осуществляется при поддержке правительства области
Проект осуществляется при поддержке правительства области Фото:

В Кургане стартовали масштабные ремонты с привлечением средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца текущего года планируют завершить работы на основных мостах, всего будет отремонтировано порядка 15 объектов, передает пресс-служба мэрии.

«В Кургане реализуется проект „Безопасные качественные дороги“. В этом году будут отремонтированы порядка 15 объектов <…>. С учетом работ 2023 года все основные мосты будут приведены в порядок (к концу сезона — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале ведомства.

В конце прошлого года Курганская область была награждена в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Церемония проходила в Москве

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В Кургане стартовали масштабные ремонты с привлечением средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца текущего года планируют завершить работы на основных мостах, всего будет отремонтировано порядка 15 объектов, передает пресс-служба мэрии. «В Кургане реализуется проект „Безопасные качественные дороги“. В этом году будут отремонтированы порядка 15 объектов <…>. С учетом работ 2023 года все основные мосты будут приведены в порядок (к концу сезона — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале ведомства. В конце прошлого года Курганская область была награждена в рамках «Транспортной недели-2023» за высокие показатели при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Церемония проходила в Москве
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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