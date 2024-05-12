Жители ЯНАО стали чаще пользоваться услугами уборки после ремонта

В ЯНАО на 77% увеличился спрос на услуги уборки после ремонта. Также на 2% возрос интерес к клинингу, рассказал URA.RU руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.
«По итогам первого квартала 2024 года спрос жителей ЯНАО на услуги клинеров вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличился интерес к уборке после ремонта — на 77%», — поделился Семочкин.
Средняя стоимость на генеральную и простую уборку квартир и домов от специалистов в крупных городах ЯНАО начинается тысячи рублей. При этом 1 из 10 жителей России приглашает специалистов по уборке дома один или два раза в две недели, 19% — ежемесячно, 17% — каждый квартал, а 16% два раза в год.
Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту. Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%).
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В ЯНАО на 77% увеличился спрос на услуги уборки после ремонта. Также на 2% возрос интерес к клинингу, рассказал URA.RU руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин. «По итогам первого квартала 2024 года спрос жителей ЯНАО на услуги клинеров вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличился интерес к уборке после ремонта — на 77%», — поделился Семочкин. Средняя стоимость на генеральную и простую уборку квартир и домов от специалистов в крупных городах ЯНАО начинается тысячи рублей. При этом 1 из 10 жителей России приглашает специалистов по уборке дома один или два раза в две недели, 19% — ежемесячно, 17% — каждый квартал, а 16% два раза в год. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту. Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%).