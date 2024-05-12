12 мая 2024

В Тюмени подорожали препараты от диареи

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Препараты от диареи подорожали к сезону отпусков Фото:

В тюменских аптеках выросли цены на препараты от диареи. Об этом URA.RU рассказали в нескольких точках продаж лекарств.

«Препараты от диареи ожидаемо взлетели в цене к началу летнего сезона. Заметнее всего выросли „Лоперамид“, „Энтерофурил“, „Регидрон“, они самые популярные как раз», — рассказали в аптеке «Эконом».

В аптеке «ЮниФарм» сообщили, что дефицита препаратов, несмотря на повышение цен, нет. В аптеке «Реагент» рассказали, что цена на препараты от диареи выросла в среднем на 7%.

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В тюменских аптеках выросли цены на препараты от диареи. Об этом URA.RU рассказали в нескольких точках продаж лекарств. «Препараты от диареи ожидаемо взлетели в цене к началу летнего сезона. Заметнее всего выросли „Лоперамид“, „Энтерофурил“, „Регидрон“, они самые популярные как раз», — рассказали в аптеке «Эконом». В аптеке «ЮниФарм» сообщили, что дефицита препаратов, несмотря на повышение цен, нет. В аптеке «Реагент» рассказали, что цена на препараты от диареи выросла в среднем на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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