В Тюмени подорожали препараты от диареи

13 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Препараты от диареи подорожали к сезону отпусков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В тюменских аптеках выросли цены на препараты от диареи. Об этом URA.RU рассказали в нескольких точках продаж лекарств. «Препараты от диареи ожидаемо взлетели в цене к началу летнего сезона. Заметнее всего выросли „Лоперамид“, „Энтерофурил“, „Регидрон“, они самые популярные как раз», — рассказали в аптеке «Эконом». В аптеке «ЮниФарм» сообщили, что дефицита препаратов, несмотря на повышение цен, нет. В аптеке «Реагент» рассказали, что цена на препараты от диареи выросла в среднем на 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменских аптеках выросли цены на препараты от диареи. Об этом URA.RU рассказали в нескольких точках продаж лекарств. «Препараты от диареи ожидаемо взлетели в цене к началу летнего сезона. Заметнее всего выросли „Лоперамид“, „Энтерофурил“, „Регидрон“, они самые популярные как раз», — рассказали в аптеке «Эконом». В аптеке «ЮниФарм» сообщили, что дефицита препаратов, несмотря на повышение цен, нет. В аптеке «Реагент» рассказали, что цена на препараты от диареи выросла в среднем на 7%.