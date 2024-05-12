В Тюмени подорожали препараты от диареи

Препараты от диареи подорожали к сезону отпусков
В тюменских аптеках выросли цены на препараты от диареи. Об этом URA.RU рассказали в нескольких точках продаж лекарств.
«Препараты от диареи ожидаемо взлетели в цене к началу летнего сезона. Заметнее всего выросли „Лоперамид“, „Энтерофурил“, „Регидрон“, они самые популярные как раз», — рассказали в аптеке «Эконом».
В аптеке «ЮниФарм» сообщили, что дефицита препаратов, несмотря на повышение цен, нет. В аптеке «Реагент» рассказали, что цена на препараты от диареи выросла в среднем на 7%.
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