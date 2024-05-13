13 мая 2024
12 мая 2024

В Новом Уренгое неизвестный мужчина жестоко расправился с домашним псом

Полиция ЯНАО разыскивает мужчину за жестокое убийство собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , зима, полиция
В Новом Уренгое полицейские разыскивают мужчину за убийство собаки Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) неизвестный мужчина расправился с домашним псом, по сообщениям жителей в социальной сети, он перерезал горло черному терьеру. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Мужчина зарезал породистого хозяйского пса, перерезал горло русскому черному терьеру. Просим обеспечить безопасность в этом районе города, и разобраться в причинах случившегося», — сообщают пользователи в telegram-канале «Воронов Chat». Автор поста в качестве особой приметы сообщает, что мужчина имеет темные волосы и бороду. Комментаторы предположили, что он убил собаку по кличке «Шарм».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что материал проверки зарегистрирован в ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) неизвестный мужчина расправился с домашним псом, по сообщениям жителей в социальной сети, он перерезал горло черному терьеру. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина зарезал породистого хозяйского пса, перерезал горло русскому черному терьеру. Просим обеспечить безопасность в этом районе города, и разобраться в причинах случившегося», — сообщают пользователи в telegram-канале «Воронов Chat». Автор поста в качестве особой приметы сообщает, что мужчина имеет темные волосы и бороду. Комментаторы предположили, что он убил собаку по кличке «Шарм». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что материал проверки зарегистрирован в ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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