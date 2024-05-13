В Новом Уренгое неизвестный мужчина жестоко расправился с домашним псом

Полиция ЯНАО разыскивает мужчину за жестокое убийство собаки

14 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое полицейские разыскивают мужчину за убийство собаки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) неизвестный мужчина расправился с домашним псом, по сообщениям жителей в социальной сети, он перерезал горло черному терьеру. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина зарезал породистого хозяйского пса, перерезал горло русскому черному терьеру. Просим обеспечить безопасность в этом районе города, и разобраться в причинах случившегося», — сообщают пользователи в telegram-канале «Воронов Chat». Автор поста в качестве особой приметы сообщает, что мужчина имеет темные волосы и бороду. Комментаторы предположили, что он убил собаку по кличке «Шарм». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что материал проверки зарегистрирован в ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) неизвестный мужчина расправился с домашним псом, по сообщениям жителей в социальной сети, он перерезал горло черному терьеру. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина зарезал породистого хозяйского пса, перерезал горло русскому черному терьеру. Просим обеспечить безопасность в этом районе города, и разобраться в причинах случившегося», — сообщают пользователи в telegram-канале «Воронов Chat». Автор поста в качестве особой приметы сообщает, что мужчина имеет темные волосы и бороду. Комментаторы предположили, что он убил собаку по кличке «Шарм». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что материал проверки зарегистрирован в ОМВД России по Новому Уренгою. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.