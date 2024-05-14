В Кургане обсуждают нехватку одномандатников у КПРФ перед выборами. Инсайд

15 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане у КПРФ не хватает известных горожан для выдвижения на одномандатные округа в гордуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане у партии КПРФ не хватает известных в городе людей, которых можно отправить в качестве одномандатников на сентябрьские выборы в гордуму. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. При этом первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов заявил URA.RU, что у них нет проблем с одномандатниками. «У партии почти не осталось медийных депутатов, которых можно выставить на одномандатные округа. Депутаты Яков Сидоров и Максим Пивоваров уже давно не состоят в КПРФ, Наталья Воробьева также вышла из партии и является сейчас депутатом облдумы. Будущее главы горкома Артура Пущина в думе под вопросом из-за того, что его судили за мошенничество», — объяснил источник. Он отметил, что из одномандатников у КПРФ осталась депутат Вера Овчинникова. Также на одномандатном округе способен выиграть депутат Иван Камшилов, который регулярно критикует власти. Он является сторонником партии. При этом КПРФ является единственной оппозиционной партией, чьи кандидаты побеждали на одномандатных округах на прошлых выборах в гордуму. «От нас будут выдвинуты достойные кандидаты по всем избирательным округам: по списочникам и одномандатникам», — объяснил URA.RU Зырянов. По его словам, у КПРФ нет проблем с одномандатниками и никогда не было. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре. Кандидаты в депутаты будут претендовать на 13 мест в думе по одномандатным округам и 13 по спискам. Ранее Зырянов объяснял URA.RU, что КПРФ пока не называет имена потенциальных кандидатов, так как в партии опасаются, что на них могут давить действующие власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане у партии КПРФ не хватает известных в городе людей, которых можно отправить в качестве одномандатников на сентябрьские выборы в гордуму. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. При этом первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов заявил URA.RU, что у них нет проблем с одномандатниками. «У партии почти не осталось медийных депутатов, которых можно выставить на одномандатные округа. Депутаты Яков Сидоров и Максим Пивоваров уже давно не состоят в КПРФ, Наталья Воробьева также вышла из партии и является сейчас депутатом облдумы. Будущее главы горкома Артура Пущина в думе под вопросом из-за того, что его судили за мошенничество», — объяснил источник. Он отметил, что из одномандатников у КПРФ осталась депутат Вера Овчинникова. Также на одномандатном округе способен выиграть депутат Иван Камшилов, который регулярно критикует власти. Он является сторонником партии. При этом КПРФ является единственной оппозиционной партией, чьи кандидаты побеждали на одномандатных округах на прошлых выборах в гордуму. «От нас будут выдвинуты достойные кандидаты по всем избирательным округам: по списочникам и одномандатникам», — объяснил URA.RU Зырянов. По его словам, у КПРФ нет проблем с одномандатниками и никогда не было. Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре. Кандидаты в депутаты будут претендовать на 13 мест в думе по одномандатным округам и 13 по спискам. Ранее Зырянов объяснял URA.RU, что КПРФ пока не называет имена потенциальных кандидатов, так как в партии опасаются, что на них могут давить действующие власти.