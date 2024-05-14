На ремонт крупной тюменской больницы потратят почти 500 млн рублей

В Тюмени корпус ОКБ №2 на улице Мельникайте планируют отремонтировать за 489 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Подрядчиком стала компания «Спецстрой».
«Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта: „Капитальный ремонт здания ГБУЗ ТО ‚ОКБ №2‘ по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, стр. 8“. Цена контракта — 489 млн рублей. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в следующие сроки: начало выполнения работ: 2 сентября 2024 года, окончание выполнения работ: 10 декабря 2025 года», — указано в документации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.
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В Тюмени корпус ОКБ №2 на улице Мельникайте планируют отремонтировать за 489 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Подрядчиком стала компания «Спецстрой». «Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта: „Капитальный ремонт здания ГБУЗ ТО ‚ОКБ №2‘ по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, стр. 8“. Цена контракта — 489 млн рублей. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в следующие сроки: начало выполнения работ: 2 сентября 2024 года, окончание выполнения работ: 10 декабря 2025 года», — указано в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени реконструируют здание Государственного аграрного университета Северного Зауралья на улице Республики. Более 80 лет назад здесь хранили тело российского революционера Владимира Ленина.