При пожаре в Тюмени погибли двое людей

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Двое тюменцев погибли в пожаре
Двое тюменцев погибли в пожаре Фото:

В Тюмени на улице вторая Сахалинская произошло возгорание частного жилого дома. В ходе пожара погибли два человека, сообщили в УМЧС России по Тюменской области.

«В десятом часу вечера 15 мая 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: город Тюмень, улица вторая Сахалинская. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (взрослые)», — написано в telegram-канале ведомства.

На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и пристрой на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекалось шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

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В Тюмени на улице вторая Сахалинская произошло возгорание частного жилого дома. В ходе пожара погибли два человека, сообщили в УМЧС России по Тюменской области. «В десятом часу вечера 15 мая 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: город Тюмень, улица вторая Сахалинская. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (взрослые)», — написано в telegram-канале ведомства. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и пристрой на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекалось шесть единиц техники и 20 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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