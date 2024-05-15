При пожаре в Тюмени погибли двое людей

В Тюмени на улице вторая Сахалинская произошло возгорание частного жилого дома. В ходе пожара погибли два человека, сообщили в УМЧС России по Тюменской области.
«В десятом часу вечера 15 мая 2024 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: город Тюмень, улица вторая Сахалинская. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших (взрослые)», — написано в telegram-канале ведомства.
На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и пристрой на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекалось шесть единиц техники и 20 человек личного состава.
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