16 мая 2024

Тюменцам рассказали, куда пожаловаться на упавшие деревья и ветки

Тюменцы могут жаловаться на упавшие деревья квартальным
© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево упало на машины. Челябинск, буря, стихия, дерево
С поиском нужных номеров телефонов помогут операторы контакт-центра Фото:

Жители Тюмени могут обращаться к квартальному управлению в случае падения деревьев и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ситуации бывают разные, и если деревья или их ветви упали и лежат на газоне или дороге, то можно обратиться к квартальному управлению (телефон есть на портале „Тюмень — наш дом“). Если есть опасность, что ветка упадет, то эти вопросы уже решает „ЛесПаркХоз“», — рассказали в администрации.

Также ответсвенность за упавшие деревья несут сетевые организации. С поиском нужных номеров телефонов помогут операторы контакт-центра, обращаться к ним по номеру телефона 45-15-20.

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Жители Тюмени могут обращаться к квартальному управлению в случае падения деревьев и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Ситуации бывают разные, и если деревья или их ветви упали и лежат на газоне или дороге, то можно обратиться к квартальному управлению (телефон есть на портале „Тюмень — наш дом“). Если есть опасность, что ветка упадет, то эти вопросы уже решает „ЛесПаркХоз“», — рассказали в администрации. Также ответсвенность за упавшие деревья несут сетевые организации. С поиском нужных номеров телефонов помогут операторы контакт-центра, обращаться к ним по номеру телефона 45-15-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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