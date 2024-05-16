Тюменцам рассказали, куда пожаловаться на упавшие деревья и ветки

Жители Тюмени могут обращаться к квартальному управлению в случае падения деревьев и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Ситуации бывают разные, и если деревья или их ветви упали и лежат на газоне или дороге, то можно обратиться к квартальному управлению (телефон есть на портале „Тюмень — наш дом“). Если есть опасность, что ветка упадет, то эти вопросы уже решает „ЛесПаркХоз“», — рассказали в администрации.
Также ответсвенность за упавшие деревья несут сетевые организации. С поиском нужных номеров телефонов помогут операторы контакт-центра, обращаться к ним по номеру телефона 45-15-20.
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Жители Тюмени могут обращаться к квартальному управлению в случае падения деревьев и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Ситуации бывают разные, и если деревья или их ветви упали и лежат на газоне или дороге, то можно обратиться к квартальному управлению (телефон есть на портале „Тюмень — наш дом“). Если есть опасность, что ветка упадет, то эти вопросы уже решает „ЛесПаркХоз“», — рассказали в администрации. Также ответсвенность за упавшие деревья несут сетевые организации. С поиском нужных номеров телефонов помогут операторы контакт-центра, обращаться к ним по номеру телефона 45-15-20.