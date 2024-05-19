В Измайловском парке Москвы нашли тело пропавшей школьницы

Причины смерти школьницы устанавливаются
Школьницу, которую потеряли в Москве, нашли мертвой в Измайловском парке. Тело лежало в болоте. Об этом сообщает источник телеканала 360.
«Поиски остановлены. Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке. Достали из болота», — заявил информатор телеканалу.
Ранее две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк 17 мая. После они пропали. Первую нашли ранее, она была без сознания. Девочек искали десятки человек. Использовались беспилотники.
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