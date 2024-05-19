В Измайловском парке Москвы нашли тело пропавшей школьницы

19 мая 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Причины смерти школьницы устанавливаются Фото: Илья Московец © URA.RU Школьницу, которую потеряли в Москве, нашли мертвой в Измайловском парке. Тело лежало в болоте. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Поиски остановлены. Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке. Достали из болота», — заявил информатор телеканалу. Ранее две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк 17 мая. После они пропали. Первую нашли ранее, она была без сознания. Девочек искали десятки человек. Использовались беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьницу, которую потеряли в Москве, нашли мертвой в Измайловском парке. Тело лежало в болоте. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Поиски остановлены. Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке. Достали из болота», — заявил информатор телеканалу. Ранее две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк 17 мая. После они пропали. Первую нашли ранее, она была без сознания. Девочек искали десятки человек. Использовались беспилотники.