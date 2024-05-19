В Измайловском парке Москвы нашли тело пропавшей школьницы

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , следственный комитет, ск рф, автомобиль скр
Причины смерти школьницы устанавливаются Фото:

Школьницу, которую потеряли в Москве, нашли мертвой в Измайловском парке. Тело лежало в болоте. Об этом сообщает источник телеканала 360.

«Поиски остановлены. Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке. Достали из болота», — заявил информатор телеканалу.

Ранее две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк 17 мая. После они пропали. Первую нашли ранее, она была без сознания. Девочек искали десятки человек. Использовались беспилотники.

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Школьницу, которую потеряли в Москве, нашли мертвой в Измайловском парке. Тело лежало в болоте. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Поиски остановлены. Да, там тело. Вторая часть леса около Купавенского, ближе к Пироговке. Достали из болота», — заявил информатор телеканалу. Ранее две школьницы отправились на шашлыки в Измайловский парк 17 мая. После они пропали. Первую нашли ранее, она была без сознания. Девочек искали десятки человек. Использовались беспилотники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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