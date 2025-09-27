Россиянам назвали товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

Российские законы запрещают или ограничивают продажу некоторых видов товаров, в их числе продукция с признаками радиоактивного загрязнения. Покупать ее нельзя даже с большой скидкой, иначе не избежать проблем, напомнила эксперт Европейской юридической службы Екатерина Ноженко.
«В РФ запрещены к реализации безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная социальным структурам, алкогольная продукция без лицензии и необходимых документов или изготовленная в кустарных условиях. Также под ограничения попадают продукты и товары с радиоактивными загрязнениями, нарушением правил сроков годности или просроченные, пищевые продукты без упаковки (но есть исключения)», — объяснила юрист в интервью агентству «Прайм».
Кроме того, россиянам запрещено торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно только при наличии надписи о необходимости его прокипятить. Торговые точки часто продают товары с большими скидками, чтобы избежать затоваривания или с целью привлечения клиентов. Бывают также сезонные маркетинговые предложения. Все это вполне легально и разрешено, но бдительности терять не следует, подчеркивает Ноженко.
Ранее в РФ обсуждали ограничения на продажу энергетических напитков, чтобы предотвратить их доступность для несовершеннолетних и снизить риски для здоровья. До этого был запущен эксперимент по онлайн-торговле энергетиками и вином с обязательным соблюдением возрастных ограничений.
