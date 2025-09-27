Экс-замглавы Минобороны Павел Попов переведен в камеру СИЗО «Лефортово»

Экс-заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов переведен в камеру СИЗО «Лефортово» после выписки из тюремной больницы. Об этом сообщил адвокат Попова Денис Сагач.
«Мой подзащитный, нуждающийся в длительной и сложной реабилитации, был переведен на днях обратно в камеру СИЗО „Лефортово“», — заявил Сагач. Его слова приводит ТАСС. Адвокат обратился с ходатайством к следственному органу и руководству следственного изолятора с просьбой провести медицинское освидетельствование Попова в связи с наличием у него тяжелого заболевания, которое не позволяет ему находиться под стражей.
Ранее была информация о тяжелом физическом состоянии генерала. Он находился в НИИ имени Склифосовского. Попов был госпитализирован из этого же СИЗО в мае 2025 года после обострения хронических заболеваний.
В августе 2024 года Попов был задержан по подозрению в хищении более 60 миллионов рублей при руководстве парком «Патриот». Отмечается, что он за счет парка обустраивал загородный участок. Вину Попов не признавал. Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.