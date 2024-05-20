В Кургане от мусора освобождают шоссе, попавшее в зону паводка

На шоссе Тюнина убирают мусор, нанесенный водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на шоссе Тюнина после паводка проводятся работы по уборке мусора. За прошлые сутки с дороги и близлежащих садоводств было вывезено более 230 кубометров мусора, нанесенного водой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Работы на шоссе Тюнина ведутся каждый день. Задействованы люди и техника. 20 мая было вывезено более 230 кубометров мусора, нанесенного водой. В течение дня здесь работало 15 единиц техники и трудились 120 человек: сотрудники регионального правительства и администрации Кургана, подведомственных муниципальных учреждений», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Ежедневно на уборку территорий, пострадавших от наводнения, выходят 500 человек, более 100 из которых направляются на шоссе Тюнина. Они очищают от мусора территории, освободившиеся от воды, собирают мусор с откосов, который затем вывозит техника «Варгашинского дорожного ремонтно-строительного предприятия» и «КурганЛеса».

Сообщалось, что в Кургане полностью открыли движение на затопленном шоссе Тюнина. Введено реверсивное движение, чтобы не допустить гидроудара и возможного повреждения транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГИБДД.