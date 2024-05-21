В Тюмени на один день запретят покупать алкоголь

24 мая в Тюмени нельзя будет купить алкоголь
В Тюмени 24 мая введен запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием "Последнего звонка". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"24 мая на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. <...> В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение установленных требований, нарушителей ожидает административная ответственность в виде штрафа", — отмечается в сообщении администрации.
Отмечается, что запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также продукцию можно будет приобрести в ресторанах.
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