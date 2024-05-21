В Тюмени на один день запретят покупать алкоголь

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24 мая в Тюмени нельзя будет купить алкоголь
24 мая в Тюмени нельзя будет купить алкоголь Фото:

В Тюмени 24 мая введен запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием "Последнего звонка". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"24 мая на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. <...> В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение установленных требований, нарушителей ожидает административная ответственность в виде штрафа", — отмечается в сообщении администрации.

Отмечается, что запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также продукцию можно будет приобрести в ресторанах.

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В Тюмени 24 мая введен запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием "Последнего звонка". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. "24 мая на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. <...> В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение установленных требований, нарушителей ожидает административная ответственность в виде штрафа", — отмечается в сообщении администрации. Отмечается, что запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли. Также продукцию можно будет приобрести в ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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