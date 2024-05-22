Жители Тюменской области поделились местами, где можно найти грибной урожай
Жители Тюменской области собирают урожаи сморчков и маслят. Грибными локациями любители «тихой охоты» поделились в тематической группе в соцсети «ВКонтакте».
«Район Тюнево. Грибной сезон открыт. Сморчки, шапочки в кустах у канав чуть ли не в болоте. В основном за этими грибочками пришлось лазить в самый непроходимый „жир“, но, как ни странно клеща не поймал ни одного», — написал тюменец Анвар.
Также жители находят первые маслята в районе Тобольского тракта и деревни Кунчур. Сморчки, по словам местных, растут в районе Княжево, Червишевского и Ялуторовского трактов, села Дубровное.
Первые маслята появились в районе Тобольского тракта
В разных районах Тюменской области жители находят сморчков
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!