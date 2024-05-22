Где в Тюменской области появились грибные поляны. Фото

Тюменцы начали собирать урожаи маслят и сморчков
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Жители Тюменской области поделились местами, где можно найти грибной урожай
Жители Тюменской области поделились местами, где можно найти грибной урожай Фото:

Жители Тюменской области собирают урожаи сморчков и маслят. Грибными локациями любители «тихой охоты» поделились в тематической группе в соцсети «ВКонтакте».

«Район Тюнево. Грибной сезон открыт. Сморчки, шапочки в кустах у канав чуть ли не в болоте. В основном за этими грибочками пришлось лазить в самый непроходимый „жир“, но, как ни странно клеща не поймал ни одного», — написал тюменец Анвар.

Также жители находят первые маслята в районе Тобольского тракта и деревни Кунчур. Сморчки, по словам местных, растут в районе Княжево, Червишевского и Ялуторовского трактов, села Дубровное.

Первые маслята появились в районе Тобольского тракта
Первые маслята появились в районе Тобольского тракта
Фото:
В разных районах Тюменской области жители находят сморчков
В разных районах Тюменской области жители находят сморчков
Фото:

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Жители Тюменской области собирают урожаи сморчков и маслят. Грибными локациями любители «тихой охоты» поделились в тематической группе в соцсети «ВКонтакте». «Район Тюнево. Грибной сезон открыт. Сморчки, шапочки в кустах у канав чуть ли не в болоте. В основном за этими грибочками пришлось лазить в самый непроходимый „жир“, но, как ни странно клеща не поймал ни одного», — написал тюменец Анвар. Также жители находят первые маслята в районе Тобольского тракта и деревни Кунчур. Сморчки, по словам местных, растут в районе Княжево, Червишевского и Ялуторовского трактов, села Дубровное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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