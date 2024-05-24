24 мая 2024

США передадут Украине новую военную помощь на 275 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Himars.stock, нато, сша, рсзо, Хаймарс, himars,  stock
США передадут Украине снаряды для HIMARS (фото из архива) Фото:
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Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов. Он является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость», — сказал Блинкен в официальном заявлении, которое появилось на официальном youtube-канале Госдепа США.

Блинкен также отметил, что помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и новая помощь будет отправлена в ближайшее время. В пакет помощи войдут высокоточные авиаснаряды и другие важные средства поддержки.

Россия критически относится к поставкам вооружения Украине со стороны США и стран НАТО, считая их дестабилизирующим фактором и предупреждая о законности их целей для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров. В Кремле выражали мнение, что такие действия Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия.

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Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов. Он является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость», — сказал Блинкен в официальном заявлении, которое появилось на официальном youtube-канале Госдепа США. Блинкен также отметил, что помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и новая помощь будет отправлена в ближайшее время. В пакет помощи войдут высокоточные авиаснаряды и другие важные средства поддержки. Россия критически относится к поставкам вооружения Украине со стороны США и стран НАТО, считая их дестабилизирующим фактором и предупреждая о законности их целей для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров. В Кремле выражали мнение, что такие действия Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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