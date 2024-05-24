США передадут Украине новую военную помощь на 275 миллионов долларов

25 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

США передадут Украине снаряды для HIMARS (фото из архива) Фото: Sgt. 1st Class Steven Queen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов. Он является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость», — сказал Блинкен в официальном заявлении, которое появилось на официальном youtube-канале Госдепа США. Блинкен также отметил, что помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и новая помощь будет отправлена в ближайшее время. В пакет помощи войдут высокоточные авиаснаряды и другие важные средства поддержки. Россия критически относится к поставкам вооружения Украине со стороны США и стран НАТО, считая их дестабилизирующим фактором и предупреждая о законности их целей для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров. В Кремле выражали мнение, что такие действия Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов. Он является частью наших усилий по помощи Украине в отражении атак России около Харькова, содержит возможности, представляющие срочную необходимость», — сказал Блинкен в официальном заявлении, которое появилось на официальном youtube-канале Госдепа США. Блинкен также отметил, что помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и новая помощь будет отправлена в ближайшее время. В пакет помощи войдут высокоточные авиаснаряды и другие важные средства поддержки. Россия критически относится к поставкам вооружения Украине со стороны США и стран НАТО, считая их дестабилизирующим фактором и предупреждая о законности их целей для России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров. В Кремле выражали мнение, что такие действия Запада не способствуют переговорам и могут иметь негативные последствия.